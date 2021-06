Castelló llança la campanya 'Sempre al teu costat!' per a dinamitzar el comerç local a l'estiu

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Innovació Comercial, ha engegat la campanya 'Sempre al teu costat!' dirigida a dinamitzar i incentivar les compres en el comerç local i de proximitat de la ciutat durant l'època estival.

El regidor d'Innovació Comercial, David Donate, ha explicat que aquesta iniciativa persegueix motivar el consum en els comerços de Castelló i el Grau durant l'estiu i, per a açò, s'ha tornat a engegar una campanya basada en els xecs regal pel seu bon acolliment en el sector en les dos iniciatives similars que s'han fet anteriorment. En aquesta ocasió, se sortejaran 80 xecs de 100 euros cadascun per a les persones que compren en les tendes de proximitat.

"Arran de l'èxit de les dos iniciatives anteriors basades en aquest sistema -la campanya 'Gràcies!' i 'Llaura més que mai, comerç local'- i, especialment, el bon acolliment per part dels i les comerciants de la ciutat, tornem a repetir aquest model de campanya comercial en els mesos en els quals tradicionalment són més complicats per al comerç local de Castelló", ha explicat Donate.

El regidor ha recordat que les dos campanyes anteriors van finalitzar atraient compres per valor de 250.000 euros i 309.150 euros, respectivament, gràcies a l'alta participació. "El sorteig de xecs regal per realitzar compres en el comerç de proximitat ha sigut una aposta efectiva per a dinamitzar i incentivar les compres i així se'ns ha traslladat en el Consell Municipal de Comerç de Castelló", ha apuntat.

A més, aquesta campanya es desenvoluparà de nou en tots els districtes de la ciutat. "Des del principi ens vam comprometre amb l'objectiu d'ampliar el concepte de centre tradicional i a portar totes les accions de promoció del comerç local a tots els punts de la ciutat i aquesta campanya és un bon exemple d'açò", ha dit el regidor.

La campanya 'Sempre al teu costat!' donarà començament aquest dimecres 23 de juny i finalitzarà el 23 d'agost. Durant aquest temps, les persones que realitzen compres per més de 10 euros en els comerços locals podran optar a un dels 80 xecs regale per valor de 100 euros que se sortejaran el 6 de setembre.

8.000 EUROS EN PREMIS

En total, es repartiran 8.000 euros en premis. Per a optar, hauran d'omplir un cupó amb les seues dades i el tiquet de compra del comerç local i depositar en una de les cinc urnes habilitades en diferents punts -les tinences d'alcaldia Nord, Oest i Grau, en l'edifici de Quatre Cantons o en el Palau de la Festa-.

Les persones guanyadores podran gastar el xec de 100 euros en compres a realitzar en el comerç on va efectuar la compra guanyadora des del 7 al 21 de setembre.