Cs exigeix la convocatòria de Comissió Corts-Consell davant el "front" amb Andalusia per a reclamar el finançament just

Així ho ha avançat en un comunicat el portaveu d'Hisenda de Cs en Les Corts, Tony Woodward, qui ha subratllat que aquesta trobada "no pot quedar-se de nou en paper mullat" perquè "els valencians necessiten amb urgència un finançament just".

En aquest sentit, ha considerat que, "després que la ministra Montero es burlara de tots els valencians en negar una vegada més el finançament just, és necessari analitzar les propostes que la Comunitat Valenciana ha d'elevar a eixa reunió bilateral". L'objectiu, segons ha explicat Woodward, és que tots els grups parlamentaris "participen i elaboren una proposta conjunta".

El diputat de la formació taronja ha instat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, a convocar de manera "urgent" aquesta comissió mixta per a "preparar una trobada entre dos comunitats autònomes que representen quasi el 30 per cent de la població" i ha recordat que "la reforma del sistema de finançament no pot ajornar-se més".

"El Govern ens ha deixat clar que seguiran existint territoris amb privilegis i territoris, com la Comunitat Valenciana, discriminats", ha afegit Woodward, qui ha advocat per "presentar abans de finalitzar 2021 la proposta de reforma del sistema i establir un nou model amb recursos suficients i equitatius entre totes les comunitats".