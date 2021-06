Cvirus.- CEOH demana permetre les pistes de ball amb un 33% d'aforament i mascaretes i recuperar el servici en barra

El col·lectiu lamenta, en un comunicat, que "no s'haja convocat la Taula de Treball per a la Desescalada de l'Oci i Hoteleria reclamada pel sector".

Des de la CEOH, asseguren que aquesta trobada deuria produir-se, "de forma immediata, per a poder avançar en la recuperació de l'activitat de l'oci i els espectacles, equiparant a la Comunitat Valenciana amb la resta de les comunitats que han iniciat l'obertura de les pistes de ball i l'ampliació dels seus horaris".

Açò, insisteixen, "permetria comptar amb una ferramenta per a combatre les festes il·legals i el vandalisme que proliferen durant les nits del cap de setmana".

En concret, la CEOH reclama "un canvi de 180 graus en l'actitud del Govern valencià, que permeta avançar en la recuperació de l'activitat del sector, i, al mateix temps, neutralitzar el principal risc sanitari de contagi que existeix, en aquests moments, amb la proliferació dels botellons i tot tipus de festes il·legals".

La CEOH farà arribar a la Conselleria de Sanitat i la Secretaria Autonòmica de Turisme la proposta de reobertura per a "avançar en la recuperació de l'activitat de l'oci nocturn i els espectacles, coincidint amb el final de curs i l'inici de les vacacions, especialment de la població juvenil".

Entre les seues reivindicacions figura la de permetre la pista de ball en interior compartimentada, amb mascaretes i amb 33% d'ocupació.

També advoquen per recuperar l'encadenament horari entre el comerç, els restaurants i els diferents tipus de locals d'oci, de manera que, com a mínim, a partir de l'horari de tancament de l'hoteleria (01.30 hores) s'establisquen 2 hores de marge per als pubs i 2 hores més per a les discoteques (05.30 hores), amb el que s'evitarien les aglomeracions en la via pública amb el tancament de tota l'oferta d'oci ( pubs i discoteques) al mateix temps.

Pel que fa a les barres, consideren "imprescindible" recuperar el servici mantenint la distància interpersonal i prohibint el consum dels productes en les mateixes.

AFORAMENT

Així mateix, sol·liciten modificar el criteri del percentatge d'aforament en l'interior dels locals establint el criteri del respecte de la distància interpersonal de metre i mig entre grups.

"La revisió de totes aquestes mesures cada 14 dies, que permeta la seua ràpida actualització en funció de l'evolució de la situació sanitària a la Comunitat Valenciana", asseveren.

"En un moment clau, quan ens juguem durant els pròxims tres mesos la reactivació econòmica dels sectors que representen quasi el 40% del PIB de la Comunitat Valenciana (comerç, hoteleria, oci i turisme), és inconcebible que la Generalitat es resistisca a llançar un missatge positiu i de confiança sobre la situació sanitària de la Comunitat Valenciana dirigit la resta d'Espanya i al conjunt d'Europa", conclouen des de la CEOH.