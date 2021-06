Els bombers retiren 473 eixams d'abelles l'any de la pandèmia, el triple que en 2019

Així, al llarg de 2020, els efectius del Consorci van retirar 473 eixams, mentre que en 2019 havien sigut poc més de 150 i en 2009 amb prou faenes fregaven els 50, segons ha informat el Consorci Provincial en un comunicat. Aquest augment progressiu, i que s'ha "disparat" en plena pandèmia, també continua actualment, perquè entre l'1 de gener i el 27 de maig, els bombers ja han dut a terme 200 intervencions de retirada d'eixams i queda mig any per davant.

Segons explica Raúl Quílez, Tècnic Forestal del Consorci, "aquest nombre alt d'intervencions té una relació directa amb la baixada de les activitats apícoles, a causa del confinament i de les condicions meteorològiques de la primavera de 2020, que afavorien l'abundància de menjar per a aquests insectes".

Açò ha afavorit el procés d'eixam natural, el fenomen pel qual "ix del rusc una reina jove seguida per milers d'abelles i abellots, des de cotes altes a altres més baixes, buscant altres llocs on crear un nou rusc", assenyala Quílez.

Eixe nou rusc pot arribar a crear-se "en zones habitades, sent freqüent trobar-les en llocs variats com a arbres, façanes, fanals, escoles o interiors de vivendes", segons explica Ángel Domínguez, també membre de la Unitat Forestal del Consorci, qui afig que "les abelles no són agressives en el seu hàbitat, però si es manipulen o s'espanten per sorolls o altres factors poden suposar un risc per a la població".

Per açò, si es troba un d'aquests eixams, no s'ha de tocar sinó que s'ha de cridar el 112 perquè es desplacen els bombers, que acudeixen a retirar-los "en moltes ocasions amb una gran quantitat d'equips addicionals per a poder accedir amb garanties de no danyar a l'eixam, alhora que es permeta als bombers treballar amb seguretat", indica Domínguez.

Ja una vegada capturat l'eixam, els bombers ho fan arribar a un apicultor professional perquè es faça càrrec i assegure la seua pervivència, en ser una espècie protegida.

Es tracta d'un treball del Consorci 2de vital importància i que contribueix al manteniment de l'ecosistema gràcies a la protecció d'aquest insecte", destaca l'entitat.

"Les abelles porten ja més de 100 milions d'anys sobre la terra, amb una activitat polinizadora que fa que més d'un terç de la producció mundial d'aliments depenga directament del seu cicle biològic", recorda Quílez.