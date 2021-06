El primer concurs de solars de la Generalitat preveu edificar 1.206 habitatges de protecció pública en lloguer.

La Generalitat Valenciana realitzarà el primer concurs per a la constitució de dret de superfície sobre 29 parcel·les propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) per a la promoció, construcció i gestió d'uns 1.206 habitatges de protecció pública en règim de lloguer.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, va presentar ahir dilluns la iniciativa, que inclou un total de 29 parcel·les, de les quals huit estan situades a València, huit a Alacant, huit a Sant Joan, dues a Gandia, i una a Manises, Silla i Benaguasil. Totes elles sumen 117.822 metres quadrats.

Martínez Dalmau es va referir a com la crisi derivada de la Covid-19 ha tornat a situar "l'emergència residencial en el centre del debat públic". D'ací va assenyalar "la necessitat de desenvolupar mesures que defensen el dret a l'habitatge digne, com per exemple comptar amb un extens parc d'habitatge públic com a millor garantia de protecció a les persones".

El vicepresident va subratllar que les dades "demostren que el conjunt de l'Estat Espanyol i la Comunitat Valenciana compten amb un parc públic reduït que a penes dóna cobertura a l’1,6% de les llars, enfront del 16,8% de França, el 20,9% de Dinamarca o 30% d'Holanda".

Davant aquestes xifres, "tenim un repte majúscul que ara, amb el Pla de Recuperació Europea, tenim la possibilitat d'assumir amb èxit", va asseverar.

Martínez Dalmau va recordar que l'abril passat va presentar el Pla 2400 per a la reactivació de la promoció pròpia d'habitatges públics per part de la Generalitat, mitjançant el qual es pretén posar a la disposició de les famílies valencianes 2.400 habitatges a preus assequibles.

"Es tracta d'una xifra provisional que ens acosta a l'horitzó d'ampliar el parc públic contemplat en el Pla Hàbitat 2030", va dir Dalmau, que ha afegit que el Pla 2400 té com "una de les peces fonamentals la col·laboració amb el sector privat que es materialitza mitjançant el concurs de solars presentat hui".

La participació de la Generalitat no es limitarà a oferir la cessió d’aquests solars. Segons va anunciar, la conselleria, a més, ha tret una nova edició d'ajudes a la promoció d'habitatges en règim de lloguer assequible a la qual els promotors privats que participen en el Pla 2.400 també podran acollir-se i que comptarà amb 7,7 milions d'euros.

Per a concloure, Martínez Dalmau va destacar el "fiançament de les relacions públic privades del govern del Botànic, una cooperació entre l'administració autonòmica i el sector privat que assegurat "és fonamental per a canalitzar la innovació i emprenedoria per a crear valor públic".

Cànon i terminis de construcció

El dret de superfície tindrà un termini inicial de 15 anys, amb possible pròrroga de 75, la qual cosa estableix un màxim de 90 anys. Hi haurà un cànon superficiari anual de la parcel·la. Respecte als terminis de construcció, es donaran sis mesos per a sol·licitar la llicència d'obra, 24 per a finalitzar les obres i 36 per a obtindre la qualificació definitiva.

Els preus dels arrendaments i els requisits dels inquilins estaran subjectes al que es disposa en el Decret 90/2009 Reglament d'Habitatge de Protecció Pública i la Llei d'Arrendaments Urbans. La superficiària podrà rebre, a més de la renda, despeses de comunitat, més taxes i impostos. Aquest import addicional no podrà superar el 20% del preu de lloguer.

Les empreses que es presenten hauran de tindre solvència econòmica que es basarà en volum de negoci. Si una empresa es presenta a diversos lots haurà de tindre una solvència econòmica expressada en totalitat de volum de negoci per als lots als quals opte.

També haurà d'acreditar solvència tècnica, com tindre experiència en el lloguer d'almenys un edifici d'habitatges, així com, l'equip tècnic mínim exigit.

Criteris d’adjudicació

Un comité d'experts garantirà la solidesa i viabilitat de les propostes i valorarà els següents criteris d'adjudicació: estudi de viabilitat econòmica, equip tècnic, proposta arquitectònica i integració urbana (descripció gràfica, accessibilitat, perspectiva de gènere, mediambientals, durabilitat i manteniment, i màxima edificabilitat) i model de gestió i manteniment (actuacions previstes davant incidències de contracte i convivència, participació i gestió comunitària, difusió i publicitat).

Hi haurà una comissió de seguiment formada per dos representants d’EVha i pels adjudicataris que vetlaran pel compliment dels compromisos tècnics i econòmics.

El termini de presentació d'ofertes conclourà el 9 de setembre. La recollida de documentació poden retirar-se en les oficines de EVha a València; carrer Vinatea, 14, o a través de la web.

Pel que respecta a les ajudes del programa de Foment del Parc Públic d'Habitatge en Lloguer del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, tenen com a objectius, d'una banda, incrementar el parc d'habitatge en lloguer o cedit en ús tant públic com privat i, d’una altra, moderar els preus de lloguer a les persones amb menys recursos.

Es podrà acollir a la subvenció la construcció d'edificis de nova planta, la rehabilitació d'edificis existents, la represa d'habitatges o promocions amb obres en curs paralitzades, sempre que es vagen a cedir en ús o destinar a l'arrendament durant un termini mínim de 25 anys.

Podran beneficiar-se promotors d'edificis d'habitatges en règim de lloguer, persones físiques, administracions públiques, empreses públiques i privades, fundacions, associacions, cooperatives i ONG.

Els habitatges hauran de reunir els següents requisits: disposar de IEEV.CV, en cas de rehabilitació; trobar-se totalment lliures d'inquilins o altres ocupants; destinar-se a residència habitual i permanent dels arrendataris o cessionaris; disposar de qualificació energètica B o superior; construir-se en un termini màxim de 30 mesos (36 mesos si hi ha més de 50 habitants). En obres de rehabilitació o represa, 24 i 30 mesos, respectivament.

Les ajudes s'han establit en tres modalitats. L'A és per als imports menors del 50% de la inversió, 350 €/m² de superfície útil i 36.750 euros per habitatge amb inquilins per ingressos d'unitat de convivència 3 vegades el IPREM, 4 IPREM per a famílies nombroses amb discapacitat i 5 IPREM per a família especial amb discapacitat especial.

La modalitat A+ és per a imports menors del 70%, 490 €/m² superfície útil i 51.450 euros per habitatge. En aquest cas serà per a unitats amb ingressos de 2 vegades IPREM.

Per a la modalitat B, l'import serà menor del 40% de la inversió, 300 €/m² per superfície útil i un màxim de 31.500 euros per immoble. Ací els ingressos seran 4,5 vegades el IPREM o 5 vegades si és família amb discapacitat especial.

Entre els criteris de selecció es valoraran la necessitat d'habitatge, risc de despoblació, percentatge d'habitatge de protecció pública, percentatge d'habitatge modalitat A+, increment del termini de vigència del règim de lloguer o cessió, actuacions de rehabilitació i renovació i inclusió de perspectiva de gènere i propostes innovadores.