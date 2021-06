Los senegaleses del heroico rescate en Bilbao: "Si alguien está muriendo delante de mí, tengo que hacer algo"

Tres jóvenes inmigrantes senegaleses fueron el pasado domingo unos de los protagonistas del heroico rescate de un hombre que se estaba ahogando en la ría de Bilbao. Se había desvanecido en lo alto de uno de los puentes y cayó al agua inconsciente. La pronta actuación de estos inmigrantes fue determinante para salvar esa vida.

Tras ver que el hombre caía al agua, el primero en tirarse fue Mohamed Diouf. En las imágenes del suceso se puede ver cómo, pese a su fuerza y juventud, batalla para mantener a flote a la víctima e incluso el cansancio hace que él mismo comience a hundirse en las turbulentas aguas de la ría.

"Estaba inconsciente y no respiraba. Yo me tiré y le di la vuelta. Llegué un poco mal porque casi me ahogo", ha declarado Mohamed a La Sexta. "A él le quedaba poco tiempo: en dos minutos más él se iba a morir".

Tras Mohamed, el siguiente en tirarse al agua fue un policía local que estaba fuera de servicio. Con su ayuda, el senegalés pudo mantenerse mejor a flote. Una persona les lanzó una cuerda, con la cual el senegalés pudo encontrar apoyo en las aguas, mientras otros dos de sus compañeros se lanzaban a la ría a ayudarle.

Uno de ellos fue Serigne Sene. "Gente que se está muriendo delante de mí… Si veo que puedo hacer algo para ayudarle, tengo que hacerlo", ha dicho a la cadena.

Finalmente, una embarcación les lanzó chalecos salvavidas, y entre los cuatro voluntarios pudieron subir al hombre a bordo y poner su vida fuera de peligro.

Mohammed ha afirmado que no es la primera vez que se lanza a las aguas para rescatar a una persona. "Lo he hecho aquí dos veces, y en mi país, un montón", segura. "Me alegro mucho de haber salvado la vida del pobre señor".