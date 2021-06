L'embargament de comptes s'amplia de les multes a les taxes i impostos

L'embargament de comptes de persones deutores amb l'Ajuntament de València que no resideixen en aquesta ciutat, vigent fins ara per a multes de trànsit i de ORA, s'ha ampliat perquè aquesta administració local puga cobrar taxes i impostos pendents, que van des de clavegueram, guals, grua i sancions a l'IAE fins a diferents tipus d'IBI.

D'aquesta manera i amb la finalitat de fer efectiu el pagament per aquests conceptes, s'estén el conveni de col·laboració subscrit entre el Consistori i la Generalitat, a través de l'Agència Tributària Valenciana (ATV), perquè ciutadans que no viuen en la capital no eviten les seues sancions i impostos.

Així ho van avançar ahir l'edil d'Hisenda a València, Borja Sanjuán, i la directora general de l’ATV, Sonia Díaz, en la roda de premsa oferida per a donar a conéixer aquesta decisió i dades de la col·laboració duta a terme fins al moment en matèria d'embargaments de comptes per impagaments a persones residents fora del municipi.

Segons van apuntar, l'import total de deutes pendents o carregats no prescrites enviat per a la seua execució ascendeix a 56,9 milions i s'han recaptat de moment 9,1 milions d'euros.

“A partir d'ara, de la mateixa manera que ja ningú en la Comunitat Valenciana es deslliura de pagar les multes de trànsit i de ORA que rep de la ciutat València, tampoc ningú es deslliurarà de pagar els impostos i taxes que deu” a aquesta ciutat, va exposar el seu edil d'Hisenda. “Volem transmetre la tranquil·litat a la ciutadania que ningú, visca ací o no, es deslliurarà de pagar el que li toca”, va subratllar Sanjuán.

El responsable municipal va assenyalar que “un dels objectius de l'Ajuntament, i també l’ATV, és fer més just el nostre sistema de tributs i d'ingressos públics” i va dir que “el just és que tothom pague en equitat”. En aquest context emmarca la col·laboració que totes dues parts mantenen des de l'any 2017 per a la recuperació d'ingressos per multes impagades de trànsit i ORA de deutores residents en la Comunitat Valenciana.

“Eixa col·laboració ha funcionat molt bé i vista la bona experiència amb el conveni de multes, s'ha ampliat per a fer-lo extensiu a tots els ingressos de l'Ajuntament de València, és a dir, que afectarà a tots els tributs i taxes”, va assegurar Borja Sanjuán, que va valorar el “treball ingent per a solucionar una situació de la qual tots érem conscients”.

L’ATV va detallar que els resultats del conveni fins ara apunten que dels 56,9 milions de càrrega corresponents a impagaments de multes, ja s'ha aconseguit cobrar 9 milions d'euros. Tant Sanjuán com Díaz van indicar que “malgrat que les actuacions conjuntes han sigut molt fortes, encara la qualitat del cobrament no és la desitjable”.

El percentatge d'eficiència és del 16%, però tots dos van assegurar que l'índex augmentarà perquè s'està “acostant a temps més pròxims, amb deutes de 2018, 2019 i 2020”.

Díaz va avançar que, seguint les línies de l'acord amb València, se signarà pròximament un altre amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè altres localitats es puguen sumar a ell. “La nostra intenció és renovar el conveni de recaptació de manera anual, la qual cosa permetrà gestionar els deutes amb venciments més recents, que a més es tramitaran de forma més àgil”, va apuntar.