Risto Mejide se vacuna contra la covid "hecho un flan", porque "empieza el fin de la pesadilla"

El presentador Risto Mejide, de 46 años, ha recibido ya la vacuna contra el coronavirus y la Covid y lo ha hecho en directo y mostrándolo en su programa, Todo es mentira.

Durante la conexión Marta Flich, que se quedó al frente del programa, aclaraba que no hubo trato de favor: "Hay que decir que vas como un ciudadano más, que no tenemos ningún tipo de prioridad por ser de la tele, solo que nos han dejado grabar".

"De momento ha funcionado todo fantásticamente bien, hay una APP en la que buscas el centro, la fecha, me llegó el SMS y ha funcionado todo bien, además allí me han dicho que la cola es muy rápida", elogiaba Risto Mejide al sistema de cita.

El presentador también quiso responder a los negacionistas. "Mensajes que me llegan al móvil: Otro vendido comprado y silenciado, no vais a decir la verdad, orden expresa de los de arriba. El líquido experimental no se lo está poniendo casi nadie", leía Risto en su móvil y respondía: "Si casi nadie son 28 millones de españoles, pues no se la ha puesto casi nadie".

"¿Desde cuándo un organismo público se dirige a alguien por el apodo?", era otro comentario. "Esto es por el mensaje que me llegó, que ponía Risto. Hay que decirle que no es mi apodo, que es mi nombre, que es lo que pone en el DNI", explicaba el presentador.

"Mirar la cantidad de bots [cuentas falsas de redes sociales] que salen a favor de ponerse el líquido experimental", decía otro usuario. "Me llaman bot, a mí", ironizaba Risto.

Llegado el momento, el presentador se veía visiblemente nervioso, en buena parte por su "fobia a las agujas". Los sanitarios del lugar donde se vacunó le informaron de que estaban inyectando la vacuna de Pfizer.

"Estoy como un flan. Uno tiene la sensación de que con esta vacuna empieza el fin de una pesadilla", decía emocionado el presentador, que después no pudo negarse a fotografiarse junto a los trabajadores del centro de salud.