Divertido, aunque también reivindicativo, momento el que se vivió este lunes en La ruleta de la suerte. Después de sonar uno de los grandes temas de Ricky Martin, Jorge Fernández, presentador todas las mañanas del exitoso concurso de Antena 3, adelantó que pronto empezarán a escuchar en el programa canciones del verano.

Eso sí, hizo una petición muy especial al equipo: no quiere volver a escuchar la canción de El Tiburón, de Henry Méndez.

Sin embargo, ante la negativa de la banda y del resto del grupo, o, al menos, ante la realidad de que no podían "prometerle nada", el presentador aseguró que se picaba y se mosqueaba para, acto seguido, quitarse el pinganillo de la oreja y tirarlo. "No quiero saber nada de vosotros, me da igual", espetó el conductor del concurso.

Se lo quitó con tan mala suerte que acabó en la propia ruleta, provocando un auténtico follón, entre las risas de los concursantes.

Afortunadamente, Jorge recuperó el pinganillo, aunque, como él dijo, se afanó tanto en ello "solo porque vale mucho dinero".