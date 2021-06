El ataque de sinceridad de Pablo Díaz en 'Pasapalabra': "Tengo que confiar más en mí mismo"

"¡Qué bonito, por favor!', exclamó Roberto Leal este lunes al ver de qué canción tuvieron que adivinar Pablo Díaz y Javier Dávila en La Pista Musical, que sigue dando grandes momentos a los espectadores de Pasapalabra.

El presentador anunció que trataba de la sintonía de una serie de televisión: "Una de las grandes", señaló mientras daba comienzo al duelo entre ambos concursantes. Pablo fue el primero en apretar el pulsador nada más comenzar a sonar la canción.

Al terminar, el participante comenzó a tararearla, pero tuvo que pedir unos segundos para pensar la respuesta mientras Javier esperaba su turno por si fallaba su contrincante.

Javier Dávila y Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"La tengo que sacar, espera", le pidió a Leal mientras volvía a cantar la sintonía para intentar recordar cuál era. "No me sale, pero voy a decir Los Fruitis, por decir algo", afirmó Pablo.

El presentador le pidió que cantara algo de la letra, pero el concursante reconoció que "no me acuerdo". Entonces Leal le dio más alternativas: "Cuéntanos algo o dinos algún personaje".

"Los tengo en la cabeza, pero Pincho no era... No me acuerdo", aseguró Pablo, que fue rectificado inmediatamente por el presentador. "Gazpacho y Mochilo, siempre van con Pincho, son Los Fruitis", exclamó Leal dando por buena la respuesta.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

Tras sonar la canción en el plató de Pasapalabra y bailar todos (incluso Leal se animó a dibujar a Mochilo en una de las tarjetas del programa), Pablo comentó que "no me cogió, pero mi madre me ha contado algo de estos dibujos".

"No los he visto, son de la época de su época", afirmó el concursante, a lo que el presentador contestó ente risas: "Cuando tú naciste ya eran macedonia". Tras llevarse los 5 segundos del duelo, Pablo concluyó reconociendo, en un ataque de sinceridad, que "tengo que confiar más en mí mismo en esta prueba".