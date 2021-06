David Bisbal y Luis Fonsi recuerdan en 'El hormiguero' como nació su amistad

El hormiguero comenzó la semana con una doble visita, la de David Bisbal y Luis Fonsi, que acudieron al programa de Antena 3 su nueva canción juntos, Dos veces, donde ambos cantantes han compartido protagonismo.

"Estamos contentos porque la canción la escribimos juntos en plena pandemia, por Zoom, y mezclamos su estilo –el de Bisbal- con el mío y este es el resultado", señaló Fonsi. El almeriense aclaró que el tema se llama Dos veces porque "es la segunda vez que colaboramos juntos".

Pablo Motos destacó que "vosotros sois amigos de verdad, no de una canción: ¿Desde cuándo?". Bisbal recordó que fue hace unos 20 años cuando Fonsi acudió a Operación Triunfo: "Vino a darnos un montón de consejos", comentó.

"Presentando mi segundo disco, Bulería, en Puerto Rico, recuerdo que le alquilé su bar. Vino con su coche a saludarme y a enseñarme su nuevo single, Quien te dijo eso. Lo recordaré toda la vida", añadió el almeriense.

El puertorriqueño señaló que "nos fuimos de viaje juntos a las Bahamas donde le comenté lo del tema y que quería grabarlo con tres artistas. Uno de ellos fue él, le pedí consejo y fue nuestro primer Grammy. ¡Me trajo suerte el muchacho!".

Ambos también le contaron al presentador sus próximos proyectos: "Yo estoy grabando ya La Voz y estoy muy feliz de regresar", afirmó Fonsi. Mientras que Bisbal comentó que "yo tengo concierto esta semana en el WiZink Center de Madrid, donde hace más de 3 años que no regresaba y aún lo hace más especial por todo lo que hemos pasado".

El submarinismo y el paracaidismo, sus aficiones

Tras hablar de temas profesionales, pasaron a los personales: "¿Cómo va tu huerto?", preguntó Motos al almeriense: "En los últimos años, cada vez que he viajado he comprado semillas y legumbres para mi pequeño huerto. Lo disfruto mucho con mis hijos", respondió.

El cantante también destacó otras aficiones como el submarinismo: "Hace siete años que lo descubrí y lo disfruto un montón", admitió. Tras hablar de pesca, también comentaron que Fonsi solía practicar paracaidismo: "Llegué a acumular más de 250 saltos", recordó.

"Hace como 15 años que no salto porque empecé con la gira, nació mi hija y ya pienso de forma diferente, me parece un poco irresponsable", añadió el boricua. "Yo también he cambiado cosas, por mi familia, por mis compañeros de trabajo, por mis músicos...", añadió Bisbal.