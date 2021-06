Opas comprometen "unidad de acción" para que la figura del agricultor genuino sea "línea roja" para negociar la PAC

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, el secretario de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, y el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, a la finalización del Consejo Agrario Regional.

Dujo ha advertido de que las ayudas recibidas por el sector del vacuno de carne y el lácteo están por debajo de los costes de producción, por lo que ha exigido que se pongan "todos los mecanismos" para corregir ese "desequilibrio".

Además, ha señalado que es una "vergüenza" que se lleve negociando la PAC desde noviembre de 2017 y todavía no se haya aprobada. "Vamos a estar más tiempo negociando que lo que va a estar en vigor, lo que genera una pérdida de confianza en el sector que aprovechan otros países y multinacionales", ha apostillado.

Por otra parte, ha mostrado su malestar porque el Gobierno de España no tenga "documento oficial" sobre el Plan Nacional Estratégico en "vísperas" de aprobar la PAC. "No sabemos lo que tenemos que hacer ni lo que vamos a cobrar", ha afeado Dujo que apremia a saber cuáles van a ser las comarcar agrarias de España, su convergencia, condicionalidad y pagos asociados a la figura del agricultor profesional o genuino.

Por último, ha insistido en que Castilla y León no debe perder "ni un solo euro" en ayudas de la nueva PAC. "Si los agricultores hacemos un esfuerzo por mejorar y hacer nuestras explotaciones más competitivos lo que no puede ser es que accedan a las ayudas quienes no viven de esto, por eso hay que tener unidad para defendernos en España y Europa", ha argumentado.

Por su parte, Aurelio González ha exigido que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y "marcar" los costes de producción para que no haya "trampas" de las que se "aprovechen" las industrias.

Además, ha explicado que la PAC debe marcar el tipo de explotación que se quiere tener. "Aquí siempre se ha apostado por la agricultura familiar profesional. Es ahí donde hay que trabajar para que la normativa vaya por ese camino porque si no, nuestros pueblos desaparecen", ha incidido.

En este punto ha advertido que los objetivos verdes de la PAC son utópicos, por lo que apela a trabajar para que las normativas "encajen" con lo que ya se hace en Castilla y León, una "agricultura verde".

Por último, ha reclamado que la nueva normativa contenga una cláusula de salvaguarda de la producción europea y que, como mínimo, se exija las mismas condiciones a los productos que vengan de fuera. "Todo lo que no sea eso, es hipocresía", ha zanjando.

PUERTA ABIERTA DEL MINISTERIO

Jesús Manuel González Palacín ha explicado que se lleva "muchos años" hablando de una PAC que llegará con menos fondos, por lo que, apela a "endurecer" la posición para que las ayudas lleguen al agricultor profesional, que, recuerda, es el que tiene, "al menos" el 25 por ciento de ingresos procedentes del campo y además está dado de alta en la Seguridad Social.

"El Ministerio ha abierto una puerta enorme por la que se cuela 400.000 perceptores de la PAC", ha lamentado. "Tenemos un acuerdo de Comunidad y me consta que el consejero lo está defendiendo, pero tiene que buscar alianzas con otras autonomías y hacer de esto una línea roja para llegar a un acuerdo", ha explicado.

En este punto, ha advertido de que si no se hace así, habrá una competencia "totalmente desleal", por lo que ha apelado a la "valentía política" para definir un modelo agrario. "Hay que reducir el número de perceptores en España. Somos 250.000 mil los que cotizamos en la Seguridad Social y repartimos las ayudas entre 650.000. Esto no puede ser", ha resumido.