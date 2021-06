Puig i Moreno uneixen les seues forces per la reforma del finançament autonòmic

Creix la pressió sobre Pedro Sánchez amb un front comú de dues comunitats de pes i de diferent color polític per a reclamar a l'Estat un finançament autonòmic "just". Així ho han plantejat Andalusia, l'autonomia més poblada d'Espanya (amb president del PP) i la Comunitat Valenciana (presidida pel PSOE i quarta en nombre d'habitants), els presidents dels quals mantindran una reunió després de l'estiu per a unir forces enfront del que consideren un sistema que no tracta a tots per igual.

Aquesta nova aliança va començar a forjar-se la setmana passada a Barcelona, durant la celebració de la reunió anual del Cercle d'Economia, on el president andalús, Juanma Moreno, va convidar al seu homòleg valencià, Ximo Puig, a mantindre una trobada a Sevilla per a abordar el finançament de totes dues comunitats per part del Govern central. I aquest mateix dilluns, Puig ha recollit el guant i ha anunciat que al setembre visitarà la capital sevillana per a "treballar conjuntament" amb el popular sobre aquesta matèria, una trobada que estarà precedida per una altra reunió dels consellers d'Hisenda de les dues regions, el valencià Vicent Soler i l'andalús Juan Bravo.

Els contactes amb la Junta d'Andalusia, ha assegurat el cap del Consell valencià, "mai han deixat d'existir", però "ara s'intensificaran", ja que, segons van acordar tots dos líders la setmana passada, "evidentment" havien de "treballar junts" per a aconseguir "un sistema de finançament just per a tots", una reclamació que comença ja a ser històrica, i a la qual ara, a més, s'ha sumat la generada pel repartiment dels fons Covid, que han causat també rebuig en les comunitats andalusa i valenciana. Però tant una reclamació com l'altra només han obtingut fins hui la negativa per part del Ministeri d'Hisenda, ara en mans de l'exconsellera andalusa María Jesús Montero.

De fet, la negativa de Montero a posar una data per a la reforma del sistema durant una recepció la setmana passada a la Plataforma pel Finançament Just va caure com un pitxer d'aigua freda en el Govern valencià i pot desembocar en un replantejament de Compromís, soci del Botànic, a l'Executiu central.

Puig considera una "bona notícia" que "hi haja comunitats del pes d'Andalusia i la Comunitat Valenciana que siguen capaces de treballar juntes per a aportar una solució que finalment garantisca la igualtat dels espanyols, que finalment és del que es tracta". I recorda que en dues setmanes celebrarà una cimera bilateral amb Balears on també es tractarà el finançament. "El que està clar és que es tracta de sumar", ha afegit el president.

Qüestionat sobre la reacció que aquesta aliança puga causar en les direccions nacionals del PSOE i del PP, Puig ha afirmat que la institucionalitat "està per damunt del partidisme", i apunta que "els interessos respecte al finançament de la Comunitat són bastant concordants amb els d'Andalusia". I ha conclòs: "Les comunitats autònomes són una part fonamental de l'Estat, els presidents han de tindre una mirada molt més allà del partidisme. Sempre he dit que represente a tots els valencians, no a un partit determinat".

Per a Moreno, aquestes són les dues regions més "damnificades" per l'actual sistema de finançament i aquest "front comú" que ara es planteja entre la primera i la quarta autonomia més poblades d'Espanya permetrà que l'Executiu de Pedro Sánchez assumisca que cal treballar en un nou model o, almenys, introduir "elements correctors" en l'actual, perquè totes dues comunitats estan infrafinançades.

"Això és absolutament urgent, no podem aguantar molt més", ha advertit el popular, qui assenyala que el seu Govern ha d'estar "buscant diners davall de les pedres i quadrant els comptes de manera permanent" per a poder finançar els serveis públics essencials davant la falta d'un finançament suficient per part de l'Estat.

En la seua trobada amb Sánchez, el popular va xifrar en 9.651 milions d'euros el "dèficit" de l'Estat amb Andalusia des de l'any 2009, per la qual cosa va reclamar al president la creació d'un "fons compensatori" que permeta anar equilibrant els comptes de manera progressiva.