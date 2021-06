Les llistes d'espera quirúrgica es redueixen 21 dies al maig a la Comunitat Valenciana

La llista d'espera per a sotmetre's a una operació quirúrgica s'ha reduït 21 dies al maig a la Comunitat Valenciana amb el que a tancament de mes es trobava en 106 dies, mentre que 1.563 persones han eixit de la llista d'espera en l'últim mes, segons ha informat la Conselleria de Sanitat.

En concret, la demora estructural es va situar a tancament del mes de maig en 106 dies enfront dels 127 d'abril, quan ja es va reduir 15 dies respecte a març. Al maig la disminució es va registrar en totes les especialitats i en pràcticament tots els departaments de salut que oscil·len entre els 160 dies de l'Hospital General de València i els 42 de Torrevella.

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha explicat que aquesta millora s'associa a la disminució de la càrrega assistencial provocada pels efectes de la covid 19, que ha permès "reprendre l'activitat quirúrgica i retornar la llista d'espera als nivells previs a la pandèmia".

A més, s'ha incrementat la quantitat de persones que ha eixit de la llista d'espera, tant per sotmetre's a una intervenció programada en el sistema públic (representen el 47% de les eixides), com per derivació al Pla de Xoc (17%). En termes absoluts, aquesta variable ha millorat 27,5 punts percentuals perquè 14.845 pacients que esperaven per a ser operats ja han passat per quiròfan.

D'altra banda, maig es va tancar amb 59.824 persones en llista d'espera enfront de les 61.387 d'abril. En concret, 34.075 persones porten fins el 90 dies d'espera, 8.522 entre 91 - 180 dies i 17.227 més de 180 dies.

PATOLOGIA MENOR

D'eixes 59.824 persones, més de la meitat estava pendent d'una operació per patologia menor. Per especialitats, Oftalmologia i Traumatologia representaven el 51% de totes les sol·licituds actives, principalment per operacions de cataractes o hèrnies.

De fet, una de les patologies més importants en la llista d'espera quirúrgica són les cataractes i la demora al maig era de 54 dies, enfront dels 71 del mes anterior i els 128 de maig de 2020. Per la seua banda, les intervencions d'Hallus Valgus i pròtesis de genoll van reduir la demora en 23 i 36 dies respectivament. A més, al maig es va reduir significativament el nombre de persones que estaven en els trams de major espera.

La secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària considera que aquestes dades "posen de manifest que el pla de recuperació que s'està duent a terme, amb gran esforç per part de tots els departaments de salut, està permetent la reducció tant de la demora com del nombre de pacients".