Cor de la Generalitat desconvoca la vaga i sindicats preveuen aconseguir acord "favorable" la setmana vinent

No obstant açò, les organitzacions sindicals CNT i CGT mantenen la resta del calendari de protestes, per als dies 16, 21 i 29 de juliol, davant la "falta de solucions" de l'administració autonòmica. En aquest sentit, els representants dels sindicats continuen la negociació amb l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i pretenen aconseguir un acord "favorable" per al Cor durant la setmana vinent, segons han avançat en un comunicat.

Així, a pesar de "no haver pogut arribar a un acord" amb la direcció de l'IVC a causa que "no es proposa una solució definitiva" que "garantisca el manteniment de la qualitat artística" del Cor de la Generalitat Valenciana i "assegure la continuïtat de l'actual plantilla", els sindicats han decidit desconvocar els dies de vaga de el 1 i 2 de juliol.

Els col·lectius sindicals han defès aquesta decisió com "una nova mostra de bona voluntat" del col·lectiu, que "estén la mà una vegada més" a l'administració amb l'esperança de rebre una proposta d'acord que siga "realment una eixida a la problemàtica existent".

Des de CNT han destacat la "àmplia repercussió" que han tingut les mobilitzacions i la vaga en la "opinió pública" i han avançat que l'acord amb l'administració "podria trobar-se més a prop que mai". Així, han valorat els "avanços importants" encara que "insuficients" per a l'estabilitat de la plantilla del Cor de la Generalitat.

Finalment, els treballadors han expressat el seu desig de "continuar cantant" i de "minimitzar" l'efecte de les seues reivindicacions sobre el públic i la programació artística del Palau dels Arts, a causa que precisament aquests dies es tanca la temporada amb la representació del 'Rèquiem' de Verdi. "El cor vol cantar, fer el que sap fer i compartir-ho amb el seu públic", han manifestat.

Els sindicats van convocar vaga per als dies 19 de juny i 1, 2, 16, 21 i 29 de juliol davant la "falta de solucions" de l'administració pel que fa a la situació contractual del personal del Cor, que "segueix sent considerat com a treballadors temporals". A més, van alertar que el personal es troba el situació de "frau de llei" pel "abús de la contractació temporal des de fa molts anys".