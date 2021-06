El ingreso de José Ortega Cano para operarse del corazón salió, afortunadamente, bien, pues el torero recibió el alta a las 24 horas. Aunque salió débil del hospital, se recupera favorablemente, pero la polémica en la que está envuelta su familia no le está ayudando.

Sergi Ferré aseguró en Sálvame la semana pasada que, durante el ingreso, Ana María Aldón no le cogió el teléfono a Conchi Ortega Cano, hermana del diestro, algo que la colaboradora de Viva la vida desmintió el sábado, pues no tenía ninguna llamada de ella.

Por ello, Ortega Cano ha querido zanjar esta polémica entrando este lunes en Ya es mediodía y ha explicado que este tipo de asuntos no le están ayudando a su salud: "Me encuentro regular porque este tipo de cosas no ayudan nada, en tema del corazón o de la salud".

"Mi hermana Conchi y mi hermano Paco fueron al momento de la operación a verme y estuvieron conmigo hasta que entré a quirófano, y luego hasta que volví a planta. Estuvieron con Ana María hablando", ha asegurado. "Sobre el teléfono, parece ser que mi hermana, creo que en vez de llamar a Ana María, estaba llamando a mi número o a otro. Se equivocó. Es una confusión, ella pensó que no le quería coger el teléfono".

"Le ha pasado muchas veces a mi hermana con el teléfono, los años van pasando", ha añadido. "Yo no quiero que haya ningún problema entre mi hermana y Ana María, sino que haya paz, que ya tenemos bastante con lo que tenemos encima".

Su reacción a las palabras de Amador Mohedano

El sábado, Amador Mohedano entró por teléfono a Viva la vida y opinó que Conchi Ortega Cano estaba actuando con Ana María Aldón igual que con Rocío Jurado, con cierta envidia por la relación que tenían con su hermano.

Por ello, el torero también quiso decir que son como una familia, tiene buena relación con Rosa Benito y con Amador y pidió que no perdieran los nervios y se respetaran. "Amador estuvo desafortunado", ha apostillado Rosa Benito.

"Todos cometemos errores, hay que perdonar y pensar en el futuro y en cosas bonitas", añadió Ortega Cano

Conchi habla también con 'Ya es mediodía'

Una reportera de Ya es mediodía se acercó a la peluquería de Conchi para hablar con ella, la cual se echó a llorar cuando escuchó a su hermano por teléfono. "No tengo envidia a nadie", ha respondido después.

"Yo he estado con mi hermano, con él no tengo nada, ni con Ana María tampoco", ha declarado brevemente, pues enseguida pidieron al equipo que se marchara.