Ayuntamiento de Fuengirola fomenta prevención de violencia de género en ámbito familiar con diversas acciones

Así lo ha informado este lunes la alcaldesa, Ana Mula, junto a la encargada de esta acción, la mediadora Cristina Bornao, que han hablado, además, sobre la necesidad de llevar a cabo esta clase de iniciativas para concienciar a la sociedad de esta realidad que afecta al conjunto de la ciudadanía.

"Fuengirola es una ciudad amable, solidaria y acogedora, cuyos vecinos rechazamos enérgicamente cualquier tipo de agresión. Mi compromiso y el del equipo que dirijo con la prevención de la violencia de género en el municipio es firme y ahora, ante los sucesos de las últimas semanas, más aún si cabe", ha detallado.

Además, ha incidido en que "prueba de ello, son las últimas acciones puestas en marcha en esta materia, como el espacio urbano en recuerdo de Leonor Muñoz y de todas las víctimas de violencia machista, recientemente inaugurado en el bulevar Clemente Díaz o la firma de un convenio con la Subdelegación del Gobierno para la incorporación de la Policía Local de Fuengirola al 'Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género', lo que conocemos como Sistema VioGén".

Por otro lado, la alcaldesa ha recordado que en el Ayuntamiento de Fuengirola "venimos trabajando desde hace años, con la creación del Área de Igualdad, en la concienciación de la sociedad sobre esta lacra, así como en la atención de mujeres que son víctimas de malos tratos, tanto desde la perspectiva psicológica como desde el punto de vista jurídico".

En este sentido, ha detallado que, desde enero de 2020, el servicio psicológico del área de Igualdad ha atendido a un total de 946 mujeres, mientras que el gabinete de asesoramiento jurídico ha hecho frente en este periodo a 1.105 consultas, de las que 170 tienen que ver con mujeres que han recibido malos tratos por parte de sus parejas.

Además, el Ayuntamiento de Fuengirola se implica en la prevención de la violencia de género con diferentes acciones que se llevan a cabo de manera continua, como la puesta en marcha de los talleres 'Pautas para detectar relaciones de violencia en nuestro entorno' y 'Prevención de violencia en las redes sociales', por citar dos ejemplos recientes.

"Ahora, damos un paso más en materia de prevención y, en el marco de actuación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsamos una campaña de sensibilización dirigida a las familias del municipio, mediante la elaboración de una guía informativa sobre prevención de la violencia de género entre jóvenes y la realización de una jornada de sensibilización dirigida a madres, padres y/o tutoras o tutores", ha manifestado la alcaldesa.

Por su parte, Cristina Bornao ha ofrecido los principales detalles de esta conferencia, destacando en primer lugar, "el compromiso de la alcaldesa y del Ayuntamiento en la lucha contra esta lacra social que es la violencia de género y todas las violencias machistas que sufren las mujeres".

"Fuengirola ha sido un municipio puntero en esta materia desde hace mucho años, porque quiero recordar que fue una de los primeras ciudades que incorporó un centro de información a la mujer, que realiza una labor importantísima no solo en las atenciones a las víctimas de violencia de género, sino también una gran labor de sensibilización y prevención con todo tipo de colectivos", ha agregado.

De igual modo, sobre las jornadas de sensibilización ha detallado que van a estar dirigidas específicamente a las familias, "porque constituyen una pieza clave a la hora de prevenir, a la hora de detectar, pero también a la hora de actuar en los casos de violencia de género".

No obstante, ha incidido en que "tenemos que partir de una realidad, porque es un tema muy controvertido y muchas de las personas no tienen muy claro qué es, si lo hombres también la sufren o no es así, si las mujeres tienen mucho apoyo y los hombres están desprotegidos... todas estas cuestiones son las que vamos a tratar de aclarar en estas jornadas", ha explicado.