Las emocionadas palabras de Julia Otero en su regreso a la radio por un día: "Estoy aprendiendo a no tener miedo a hablar"

Julia Otero ha dado este lunes una agradable sorpresa a sus oyentes al reaparecer por sorpresa en el programa que dirige en Onda Cero, Julia en la Onda. El pasado mes de febrero, la periodista se retiró temporalmente de los micrófonos para recibir tratamiento oncológico contra el cáncer de colon.

La comunicadora ha arrancado el programa explicando que quería dar "una sorpresa a los oyentes", presentándose así como "la sustituta de Carmen Juan", pues, según Otero, "la comandante en jefe actual ha tenido una urgencia familiar y ella acude a la cita como suplente ocasional".

La periodista ha aprovechado su visita para explicar cómo se siente tras cuatro meses batallando contra el cáncer de colón, para el que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia. "He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos", ha avanzado.

"Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo", ha agradecido, reconociendo, así, que se siente una persona "privilegiada": "La terapia contra la enfermedad me está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte".

Finalmente, Otero ha compartido algunas lecciones que ha obtenido en este tramo complicado: "Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad". "Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", ha apuntado, citando a Borges para después lanzar una nueva reflexión: "Para mí, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo".

Desde el anuncio de su enfermedad, la presentadora ha pasado por antena en contadas ocasiones, entre ellas, la que hizo el día de su cumpleaños, el pasado 7 de mayo, cuando explicó que el tratamiento le estaba yendo "muy bien".

Anteriormente, la periodista reconoció en el mismo programa que "la radio le hacía mucha compañía ahora que era oyente". "Me he dedicado a otra radio... que es con la que me voy a poner buena", dijo también, aclarando que "entre fase y fase, entre cosita y cosita" iba a seguir "asomándose a la radio".