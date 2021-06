València presenta la seua candidatura a ser seu dels Gay Games en 2026 per a ser "referent de diversitat i inclusió"

La presentació ha tingut lloc aquest dilluns en el Veles e Vents amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig; el conseller, Vicent Marzà; el president de la Diputació, Toni Gaspar, i els edils de l'ajuntament Pilar Bernabé, Lucía Beamud i Emiliano García. Així mateix, han participat les principals associacions esportives LGTBI+.

Puig ha assenyalat que la Generalitat, al costat de la resta de les administracions implicades, "no escatimarà esforços" perquè la candidatura de València com a seu dels 'Gay Games 2026' siga "un èxit" i, si resulta finalment triada, per a convertir aquests jocs esportius "en una referència internacional". "La inclusió ens implica a tots; aquesta és la medalla que més importarà en 2026", ha assenyalat.

Per al president, ser la seu d'aquests jocs, que, des de 1982, s'han convertit en un model de cohesió social", permet "donar la batalla contra la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat de gènere, raça, incapacitat física o edat", així com també "lluitar per les llibertats públiques i pels drets fonamentals" del conjunt de la societat.

Com ha manifestat Puig, l'esport "trascendeix el seu àmbit per a simbolitzar l'ajuda mútua, la solidaritat, el respecte i la unió", i encarna també "els valors de perseverança i esforç".

Per açò, "sens dubte, ser seu d'aquest esdeveniment social i esportiu és una oportunitat única", que, a més, multiplicarà per quatre el seu impacte, en els vessants esportius, culturals, socials i econòmics, ha manifestat.

En aquest sentit, ha assenyalat que el seu impacte esportiu se sumarà a l'èxit de les maratons que s'organitzen en la ciutat, "ja en el mapa internacional", i el cultural permetrà mostrar el patrimoni valencià.

Així mateix, l'impacte social reforçarà davant el món "la imatge d'obertura, inclusió i acceptació de la diversitat", i l'impacte econòmic reportarà importants beneficis, lloc, segons ha recordat, en 2018 aquest esdeveniment li generarà a París una tornada de 136 milions d'euros.

El president ha insistit que, si resulta seleccionada com a seu d'aquesta competició esportiva, València explicarà "amb tot el suport institucional i empresarial possible", i també -ha agregat- amb la qualitat de les instal·lacions i infraestructures i amb el suport i respecte de la ciutadania.

UNA CANDIDATURA TRANSVERSAL

València és ciutat candidata al costat de Munic (Alemanya) i Guadalajara (Mèxic), a albergar els Gay Games 2026, un veredicte que es desvetlarà al novembre de 2021 a Hong Kong. Abans d'açò, durant el mes d'agost, visitarà la ciutat l'equip d'inspecció de la Federació Gay Games per a avaluar els equipaments esportius, l'oferta cultural i conéixer, de primera mà, la qualitat de vida i desenvolupament personal que ofereix València a totes les persones, amb independència de la seua orientació sexual i/o capacitats físiques i intel·lectuals, entre uns altres.

Els Gay Games són el "major esdeveniment LGTBI del món", un esdeveniment que aposta per l'esport i la cultura diversos, igualitaris i inclusius, no només per a les persones del col·lectiu LGTBI, sinó per a qualsevol persona amb independència de la seua orientació sexual, identitat de gènere, creences i capacitats físiques i/o intel·lectuals.

Així, si finalment València és la ciutat seleccionada, albergarà durant 9 dies un total de 36 modalitats esportives entre les quals destaquen algunes autòctones com la pilota valenciana o el colpbol, a més d'altres esports com el bàsquet, futbol o el tennis, en les instal·lacions esportives municipals. Les disciplines esportives es complementaran amb una àmplia agenda de xarrades, activisme, cultura i música. Es preveu que puguen visitar la ciutat fins el 15.000 esportistes i 100.000 visitants de més de 100 països, amb un impacte econòmic de més de 130 milions.

Així mateix, es tracta d'una candidatura nacional que compta amb el suport i la col·laboració de la Secretària de l'Estat d'Esport, dependent del Ministeri de Cultura i Esport. València es presenta com candidata avalada per una de les legislacions LGTBIQ+ més avançades del món, el suport i assessorament de les associacions dedicades a la defensa dels drets i visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+, així com el consens -local, autonòmic i nacional- de les àrees d'igualtat, esport i cultura.