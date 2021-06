L'edició "més exigent i ambiciosa" del Premi de Piano Iturbi oferirà un contracte amb IMG al guanyador

Així ho han anunciat durant la presentació en el Teatre Principal la diputada del Premi Iturbi, Gloria Tello, el director artístic i president del jurat, Joaquín Achúcarro i el coordinador del concurs, Óscar Oliver. "És la primera vegada que un concurs internacional prohibeix entrar als alumnes dels membres del jurat. Per a evitar el problema dels 'alumne de' hem decidit tallar en sec", ha explicat Achúcarro, qui ha incidit que aquesta edició es posaran "molt estrictes".

Els organitzadors s'han mostrat "sorpresos" pel nombre de sol·licituds rebudes, que ha aconseguit les 178, per a una nova edició que incrementarà el nombre de premis i la dotació econòmica d'aquests. El nombre de finalistes premiats ascendeix a sis pianistes i la dotació dels tres primers guardons serà de 30.000, 20.000 i 10.000 euros, respectivament.

Per la seua banda, el quart, cinqué i sisé finalista rebran un obsequi de 5.000 euros i, el millor dels tres rebrà, "gràcies a l'Ajuntament de València", un afegit de 3.000 euros, segons ha anunciat Gloria Tello. A més, aquesta edició inclourà un premi a la millor interpretació d'una obra de Chopin, dotada de 2.000 euros.

APOSTA PER LA CREACIÓ VALENCIANA

Altra de les novetats que incorpora el concurs en una edició que coincideix amb el 40 Aniversari del Premi Iturbi, que té una celebració biennal, és la seua aposta per la música de creació valenciana amb l'obra 'Imatges' d'Óscar Colomina, inspirada en aspectes emblemàtics de la capital valenciana i en els poemes de Vicent Andrés Estellés, i que deurà ser interpretada pels participants en la semifinal. "És una obra memorable que passarà a la història", ha assegurat Oliver.

El jurat triat pel director artístic per a enguany compta amb un "reconeixement internacional", segons ha assegurat Tello, i comptarà amb la presència del pianista Jorge Luis Prats o el valencià Josu de Solaun, entre uns altres. Així mateix, en la seua aposta per la internacionalització, el concurs oferirà als guanyadors l'oportunitat de participar en 2022 en diversos festivals internacionals de renom.

"UN DELS MÉS EXIGENTS D'ESPANYA"

"El model de concurs tancat ho converteix en un dels més exigents d'Espanya" ha postil·lat Óscar Oliver, qui ha aclarit que les característiques que fan d'aquesta edició "una de les més exigents dels concursos existents en el territori espanyol" és la fase de selecció dels sol·licitants així com el disseny mateix de les proves.

Els concursants hauran de passar cinc fases eliminatòries fins a arribar a la gran final, que se celebrarà el 2 de juliol. En aquestes, es deurà incloure lliurement les següents obres: una sonata de Ludwig van Beethoven i de Wolfgang Amadeus Mozart, dos obres curtes de Frédéric Chopin, de les quals una deu ser obligatòriament un nocturn; una peça de Goyescas d'Enrique Granados, la Suite Iberia d'Isaac Albéniz, o la Fantasía Bética de Manuel de Falla.

La primera fase (del 23 al 24 de juny) comptarà amb els 22 intèrprets seleccionats, la segona quedarà amb 16 (del 25 al 26), i en la semifinal competiran 10 (del 27 al 28).

La primera final enfrontarà a 6 (del 29 al 30) i la gran final a 3 (2 de juliol), en les quals els concursants interpretaran dos concerts per a piano amb l'Orquestra de València en el Teatre Principal.

PRESENCIALITAT: UN SOMNI

"Estem esperant a tots els pianistes que han hagut de passar fronteres covid per a arribar", ha afirmat un emocionat Achúcarro, que ha celebrat l'oportunitat de dur a terme el concurs presencialment, "a diferència d'altres celebrats per zoom".

"Que estiguen vostés ací per a celebrar un concurs Iturbi ja és com per a pessigar-se perquè no sabem si estem somiant", ha afegit. Així, el director artístic del certamen ha posat en valor els "centenars d'hores de conversa telefònica" que ha requerit l'organització del concurs, que va ser proposat abans de l'inici de la pandèmia. "Visca València i visca l'Iturbi!", ha exclamat Achúcarro.

COL·LABORACIÓ AMB L'ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Tello ha destacat que el Palau i l'Almodí proveiran de sales d'assaig als participants en el certamen i s'ha referit expressament a la col·laboració de l'Orquestra de València, que acompanyarà als pianistes en la fase final els dies 29 i 30 de juny i el 2 de juliol en la gran final.

En aquest sentit ha destacat que el premi Iturbi "està present en el Palau de la Música des que aquest existeix, comptant amb la participació imprescindible de l'Orquestra de València".

Cal recordar que la temporada del Palau de la Música està dedicada enguany a José Iturbi en el 125 aniversari del seu naixement. En aquest context s'ha dissenyat un cicle amb 12 concerts i temàtica diferent: 'Embajador de la música valenciana'; 'Iturbi solidario. La gira del 57'; 'València 28-XI: 1895-2020)'; 'Ascenso al podio: New York Philharmonic'; 'Stadium Concerts'; 'Beethoven 250 - Iturbi 125' 'París'; 'Vuelta a casa: la Orquesta de València'; 'Music for milions'; 'Una noche en Hollywood'; 'Amparo i José Iturbi' que se celebrarà divendres que ve 25 de juny dins del Festival 'Serenatas'.

Aquests concerts compten amb directors com Ramón Tebar, Josep Vicent, Roberto Forés, Christoph Eschenbach, Alexander Liebreich, Rodrigo Tomillo, David Gómez-Ramírez i Rubén Gimeno; així com solistes com Joaquín Achúcarro, Josu de Solaun, Rudolf Buchbinder, Boris Giltburg, Alban Gerhardt, María Luisa Domingo, Andrey Yaroshinsky, Javier Perianes, Vicente Antequera, Domisol Sisters, Carlos Apellániz i Óscar Oliver.