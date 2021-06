STEPV convoca protestes per a reclamar que es mantinguen les ràtios i el professorat per al pròxim curs

El sindicat assegura que hi ha centres que han rebut instruccions, en reunions amb la Inspecció, de no comptar per al càlcul ni amb la taula del professorat ni els armaris o, fins i tot, les portes d'eixida, "de manera que hi haurà més alumnat per aula que el que realment cabria si es calculara tenint en compte tots aquests elements".

STEPV exigeix que es mantinga la ràtio actual i el nombre de professorat contractat per a fer front a la covid el pròxim curs, ja que és "un professorat necessari (abans i ara) per al sistema educatiu". "A ràtios més altes, farà falta menys professorat per a atendre'l", adverteixen.

En aquesta línia, el sindicat ha iniciat una campanya, sota el lema 'Reforcem l'educació' en la qual s'exigeix la negociació de les ràtios i les plantilles docents, entre unes altres.

Representants de STEPV tenen previst reunir-se aquest dimarts amb el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, a qui demanaran que "mantinguen les ràtios actuals i el professorat extra d'aquest curs i es convoquen les mesos sectorials corresponents per a obrir la negociació de la normativa de plantilles, retallada per l'anterior govern del PP, que encara s'aplica".

Des de la Conselleria d'Educació asseveren que, de cara al pròxim curs, continuaran "treballant colze a colze amb la comunitat educativa valenciana per a assegurar que els centres educatius siguen els espais de socialització més segurs, tal com ha passat en l'actual, gràcies al treball modèlic del personal dels centres, l'alumnat i les famílies".