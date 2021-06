Cvirus.- Marzà ofereix vacunar en els col·legis als alumnes majors de 12 anys si Sanitat ho "determina"

Així ho ha manifestat el responsable de política educativa del Consell en una entrevista en À Punt que arreplega Europa Press. Marzà ha detallat que el seu departament ha oferit a les autoritats sanitàries "tota la logística i la capacitat organitzativa i de resposta que ha demostrat la comunitat educativa també per a col·laborar en el procés de vacunació de l'alumnat major de 12 anys".

"Estem a la disposició de Sanitat per a organitzar el que faça falta, perquè el procés siga el més àgil i segur i per a acompanyar emocionalment als nostres xiquets i xiquetes i que vagen a llocs que coneixen", ha dit.

I ha insistit: "Estem al que diga Sanitat, com hem fet durant tota la pandèmia, amb una col·laboració estreta de Sanitat i educació que ha funcionat molt bé, tenint clar que en una situació de pandèmia com aquesta qui marca i determina és el nivell sanitari".

"ORGANITZAR LA MILLOR SOLUCIÓ"

En la mateixa línia, ha fet notar que encara queda temps per a arribar a la vacunació i les autoritats sanitàries decidiran "depenent de la seua capacitat i del moment organitzatiu". "Ara mateix -ha continuat- estem vacunant a una població molt àmplia; segons com s'arribe a la vacunació dels adolescents, serà Sanitat qui determinarà com organitzar la millor solució".

"Nosaltres el que diem és que posem a disposició els nostres centres educatius i capacitat organitzativa que hem demostrat, per exemple, en la primera vacunació de docents, que és un èxit i pot funcionar. Venim a ajudar, com a comunitat educativa som part de la solució", ha asseverat.