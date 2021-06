Educación.- Sevilla acoge la primera gira de deporte y ecología que se celebra en Europa

La acción, tal como informa la Junta de Andalucía en un comunicado, propone la práctica de distintas actividades deportivas para todos y el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo, en línea con la transición verde y azul en el entorno de Unión Europea, una conducta más saludable, sostenible y responsable en las ciudades bajo el lema 'Haz deporte por el planeta'.

La actividad se ha desarrollado a lo largo del paseo del río Gualdalquivir con la realización de ejercicios físicos guiados y distintas actividades deportivas al aire libre para todas las edades y niveles, como carreras o ciclismo, y con la recogida de basura que se encuentre en el camino, a través de metodologías inclusivas y participativas accesibles para todos. Paralelamente a la práctica deportiva, se llevará a cabo el taller artístico 'Do It Yourself' (DIY), en el que la materia prima será la basura recogida, demostrando las posibilidades de las estrategias de la economía circular.

El evento, que se ha celebrado bajo los protocolos y medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes, así como otras entidades deportivas, ambientales y sociales sevillanas.

Las inscripciones han sido gratuitas y limitadas. Ibiza, Teruel, Málaga, Bilbao, Barcelona, Madrid, A Coruña, Zaragoza o Mallorca son algunas de las once ciudades que se han sumado a este reto para sumar 33.000 kilos de basura de áreas urbanas, playas, bosques y zonas protegidas de la Red Natura 2000.

Al acto y presentación han acudido la delegada de Educación y Deporte, María José Eslava; el delegado de Transición Ecológica y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, y la coordinadora del área de Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales de Ploggingtour, Beatriz Soliva.

Eslava ha resaltado la importancia de la concienciación y divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando la relevancia de acciones como esta que promocionan un turismo accesible y sostenible a través del deporte, la ecología, el arte o el reciclaje y valoriza el patrimonio natural y cultural de las ciudades.