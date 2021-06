Isa P desmiente que su madre vaya a desheredar a su hermano: "Se pone a la defensiva, él se cree cualquier cosa"

La guerra entre Isabel Pantoja y su hijo continua, ahora ha salido a la luz que la cantante podría haber iniciado los trámites para desheredar a Kiko Rivera. La información la desveló una antigua miembro de la familia Pantoja, Marta, expareja de Juan Pantoja, que aseguró en directo que la tonadillera se habría puesto en contacto con sus abogados para impedir que su primogénito pueda disfrutar en un futuro de su herencia.

La reacción de Kiko Rivera no se hizo esperar y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que arremetió contra su madre y en el que reconoció que se avergonzaba de pertenecer a la familia que pertenece. Este lunes, su hermana ha reaccionado en El programa de Ana Rosa y ha desmentido la información que adelantó el programa de Telecinco. Isa P ha explicado que a ella no le consta que su madre haya iniciado las acciones legales para desheredar a hermano.

La colaboradora ha pedido a su hermano que ponga esta información en cuarentena y que no se precipite sin saber la versión de su madre. "Mi hermano le falta tiempo para escribir porque se pone a la defensiva, él se cree cualquier cosa y ese es su fallo. No se puede resistir y pone lo primero que se le ocurre, lo mismo pasó con otras informaciones que se han dado y, luego el se ha dado cuenta de que no eran ciertas, pero yo te puedo asegurar que no tenga ni idea y que me extrañar bastante", ha comentado Isa Pantoja.

La hija de la tonadillera ha asegurado que no ha visto nunca a la expareja de su tío y que no entiende de donde puede supuestamente sacar esta información. "No sé de donde se basta ella para sacar esto", ha comentado la tertuliana. Asimismo, Isa P ha desmentido que no estuviese invitada a la celebración de cumpleaños de su cuñada Irene Rosales, Pantoja ha aclarado que no pudo asistir por compromisos laborales.