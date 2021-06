Vuelven los ofertones en pastillas de lavavajillas por el Prime Day: el 'pack' de 110 cápsulas de Finish, por 12 euros

El año pasado fueron el producto estrella del Prime Day en España y, en esta ocasión, las pastillas de lavavajillas vuelven a estar en promoción. No es de extrañar su éxito, puesto que son uno de los artículos que hay que introducir en nuestro carrito de la compra de forma recurrente si queremos librarnos de la costosa labor de fregar la vajilla sucia. Y es que, aunque no es la tarea doméstica más odiada, también suele ser objeto de echarla a suertes entre los inquilinos de un hogar. Por ello, desde que el lavavajillas llegó a nuestras vidas ya no sabemos vivir sin él.

Claro que, la comodidad de tenerlo también se paga (y no solo por en el recibo de la luz), ya que este gran electrodoméstico requiere de una serie de cuidados y limpiezas para un correcto funcionamiento que garantice su vida útil. También infla las facturas a final de mes las pastillas que necesitamos para que nuestros platos queden impecables y, por ello, el gigante del comercio online ha vuelto a rebajar un 41% las de la marca Finish en su Prime Day. Así que esta jornada de descuentos es un buen momento para hacer acopio de este producto básico de higiene para no tener que comprar durante los próximos meses y, encima, ahorrarse algo de dinero.

Pack ahorro 110 pastillas Finish Powerball All in 1 Max para el lavavajillas. Amazon

Este pack incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max que son eficaces hasta con las manchas más difíciles incluso con las aguas más duras. Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. Lo consigue gracias a su triple acción: por un lado, el gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados.

