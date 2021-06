Cinema Jove proyecta el clásico erótico de anime inédito en España 'Las mil y una noches'

La película, inédita en los cines españoles, está ambientada en una imaginaria Bagdad, en la que se muestran las aventuras de un joven que rapta a una hermosa esclava y escapa hacia mundos alucinógenos bañados en música psicodélica. La abstracción de las formas amatorias y el paso del registro experimental al género épico se alternan en esta pieza incatalogable y deleitosa.

Esta pieza artística de los años sesenta conforma, junto a 'Cleopatra' (1970) y 'Belladonna of Sadness' (1973), exhibida en la anterior entrega de animación japonesa de Cinema Jove, la trilogía "Animerama", ideada por el icónico Osamu Tezuka.

Además, la jornada del martes será la segunda y última oportunidad para ver algunas de las películas a concurso en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de València organizado por el Institut Valencià de Cultura.

En horario de mañana se exhibirá la ópera prima del danés Jonas Kærup Hjort, 'The Penultimate'. Con gran inventiva visual y una buena dosis de humor negro, esta sátira sobre la existencia humana en tiempos de confinamiento refleja el sinsentido de la existencia cotidiana con ecos de Kafka y el teatro del absurdo de Beckett.

Por la tarde se proyecta 'Looking for Venera', de la directora kosovar Norika Sefa. Reconocida con el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Rotterdam, este drama robusto, vivo y potente, se articula alrededor de la mirada y los problemas adolescentes de sus personajes. "Pongo el mismo énfasis en lo que está frente a la cámara que en lo que está fuera del encuadre. Venera siempre es observada, está rodeada, mezclándose entre otros, si bien no necesariamente pertenece o participa en lo que sucede, se ve muy afectada por esas energías", ha explicado la realizadora debutante.

Cierra la Sección Oficial de mañana, la australiana 'Friends and Strangers', del australiano James Vaughan, que ofrece su visión irónica de la generación 'millennial'.

CINE FRANCÉS DE AYER Y DE HOY

La programación consta de propuestas de dos directores relevantes del cine francés, Céline Sciamma y Jean-Luc Godard. El ciclo 'High School' acoge la proyección de 'La banda de las chicas' (2014), rodada con actrices no profesionales llenas de naturalidad. El film de Sciamma retrata a un grupo de adolescentes afrodescendientes que viven en los suburbios de París. La propuesta invita a ver de cerca la mutación de estilo y carácter de una de ellas al compás de sus deseos y frustraciones. Las composiciones exquisitamente sobrias y el uso delicado de los colores generan momentos mágicos.

En el ciclo 'El Joven Godard' se proyectan 'Una mujer casada' (1964), escrita, dirigida y narrada por el mismo cofundador de la 'nouvelle vague' y 'El oficio más viejo del mundo' (1967), una comedia dividida en episodios dirigidos por varios directores, Godard entre ellos, en el que se repasa la historia de la prostitución desde la prehistoria hasta el presente.

Para culminar el recorrido audiovisual del día, se presenta 'Morvern Callar' (2003), ópera prima de la directora escocesa galardonada esta edición con la Luna de Valencia, Lynne Ramsay. Un contundente ejemplo de cine social británico protagonizado por Samantha Norton, que tras el suicidio de su novio, emprende un viaje por carretera. Basada en la novela homónima de Alan Warnerque, la película logró los premios CICAE y de la juventud en Cannes.