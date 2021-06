Feijóo asegura que se empezará a vacunar a los alumnos antes de iniciar el curso si hay dosis "suficientes"

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas tras un acto en Vigo, después de que el Gobierno central plantease iniciar la campaña de vacunación contra la covid-19 de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato "dos semanas antes del comienzo del curo académico".

El titular del Ejecutivo gallego ha remarcado que, si es posible, se adelantará el proceso "al menos en parte antes del inicio del curso". "Si tenemos que hacer coincidir las vacunas y el inicio del curso lectivo, será porque no tendremos vacunas suficientes para hacerlo antes", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que "en función de la distribución" de las dosis por parte del Gobierno se determinará "a partir de qué quincena se podrá vacunar a los alumnos". "Si podemos o no adelantar las vacunas dependerá de las que nos administre el Ministerio de Sanidad", ha zanjado.

LLAMAMIENTO A LA "PRUDENCIA"

Tras "pedir disculpas" a los jóvenes debido a que "no se tienen vacunas suficientes para poder vacunarlos como al resto de las personas de mayor edad", el presidente gallego ha hecho un llamamiento a la "prudencia" de la ciudadanía de menor edad hasta que complete la pauta.

Así, ha remarcado que hay personas de 22 o 25 años que se encuentran ingresadas en cuidados intensivos a causa del coronavirus y que la edad media de las personas contagiadas en el área sanitaria de A Coruña, "la que más preocupa" debido a su incidencia, se sitúa en 35 años.

"El virus circula y ataca a las personas que no tienen vacuna", ha señalado Feijóo, quien ha augurado que, "a partir de agosto las personas de mayor riesgo serán las personas menores de 30 años" debido a la inmunización de las de mayor edad. De este modo, ha insistido en que la mayor capacidad respiratoria y resistencia de los órganos de los jóvenes, "no significan que no puedan contraer la infección".