Cvirus.- Puig espera que la Comunitat Valenciana comence a vacunar a persones de 30 a 39 anys a partir del 17 de juliol

És més, Puig creu que "és possible que en algunes comarques, en alguns departaments, s'avance abans perquè no en tots és possible la mateixa velocitat", però per a açò, ha puntualitzat que "l'important és saber si a l'agost es consolidarà el subministrament de Pfizer i si es va recuperant l'enviament de Janssen, que en aquests moments s'ha retardat".

Dependrà de tots aquests condicionants que a l'estiu la Comunitat Valenciana siga capaç d'arribar a l'objectiu del 70% d'immunització, ha explicat el president, en el transcurs d'una visita al polígon industrial Pla de Carrasses, situat a Llíria (València).

El cap del Consell ha precisat que s'ha començat ja amb la segona dosi de 60 a 65 anys, s'està avançant en AstraZeneca i també en la de 65 a 69 bàsicament amb Pfizer o Moderna.

"Estem pràcticament en la mitjana" espanyola quant a la vacunació de la població, ha assegurat, ja que "en aquests moments s'està recuperant el que es va perdre inicialment perquè la nostra piràmide d'edat és més jove que altres CCAA i això s'està recuperant".

En tot cas, Ximo Puig ha reclamat al Govern d'Espanya que "ha de ser àgil a l'hora de compensar aquelles dosis que estem inoculant a persones desplaçades".

No obstant açò, el president ha volgut deixar clar que d'açò "mai voldria fer polèmica perquè crec que que és molt important que s'entenga que la Comunitat Valenciana és una comunitat acollidora i nosaltres volem que vinguen totes les persones a passar l'estiu amb nosaltres i que en cap cas serà rebutjada la seua vacunació".