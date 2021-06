Cooperació destina 4,4 milions a projectes d'acció humanitària i prevenció de la violència sexual i de gènere

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat subvencions per 4,4 milions d'euros a organitzacions no governamentals per al desenvolupament per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema així com a la prevenció de la violència sexual i de gènere.