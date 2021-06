L'1 de juliol entra la rebaixa de la recarrega mínima de la targeta TuiN del metro: de deu a cinc euros

Amb aquesta reducció es pretén fomentar l'ús del metro amb el títol multiviatge, que ja ofereix el preu per viatge més avantatjós per a desplaçar-se per la xarxa: 0,72 euros per una zona. En 2020, la TuiN va ser utilitzada per un de cada quatre viatgers, amb un 26,8% d'ús (22,2% en 2019).

La decisió va ser anunciada a l'inici de l'any, ratificada per l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) i publicada aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). En aquesta publicació s'arreplega la regulació de les tarifes dels títols de FGV per a viatjar per la xarxa de metro i les seues condicions d'aplicació, sense cap modificació sobre preus o condicions d'ús.

També s'estableix que l'empresa pública ha de possibilitar l'adquisició de qualsevol títol o de l'aplicació de qualsevol de les reduccions de tarifa existents als ciutadans de la Unió Europea, explica l'administració autonòmica.

Les sancions aplicables a les persones que viatgen sense títol de transport vàlid es manté en cent euros, a pagar en un termini de 30 dies naturals a partir del següent al d'emissió del títol. Hi ha un descompte per ràpid pagament del 50%, si l'abonament es produeix en els primers 15 dies, i del 80% si es paga immediatament.

TARGETA MONEDER

La TuiN, en funcionament des de 2015, permet viatjar per tota la xarxa del metro de forma còmoda i econòmica. Funciona com una targeta moneder, per la qual cosa l'import de cada viatge segons el nombre de zones recorregudes es descompta del saldo acumulat.

La càrrega o recarrega es realitza en targetes sense contacte, amb la necessitat de validar en iniciar i en finalitzar el viatge (en el tramvia només es valida al principi), així com en els trasbords entre metro i tramvia o viceversa.

Ofereix diversos avantatges comercials respecte als altres títols, ja que la zona D es considera com a C (excepte Aeroport) i es poden realitzar fins el 60 validacions simultànies per a viatjar en grup amb el mateix origen i destinació.

És més, el trajecte entre estacions contigües de dos zones (inclosos els baixadors intermedis) es compta com una sola a excepció del trajecte entre les estacions de Roses i Aeroport. Per exemple, amb la TuiN només es paga una zona per a viatjar de Picassent a Torrent o de l'Eliana a La Canyada.

Al seu torn, les persones que la utilitzen en una targeta personalitzada del metre disposen d'un límit de despesa mensual. Quan superen un determinat consum dins del mateix mes, segons el nombre de zones, la resta dels seus desplaçaments en el mateix mes són gratuïts, com en una targeta mensual; però a diferència d'aquest, si no s'arriba al límit de consum mensual només es paguen els viatges efectivament realitzats perquè el saldo disponible en la TuiN no caduca mai.

El límit de consum mensual perquè el titular de la targeta personalitzada viatge gratis la resta del mes és de 41 euros per a una zona, 53 euros per a dos i 63 euros per a tota la xarxa. Fins a aconseguir eixe límit es paga el preu complet del trajecte recorregut.

Per la seua banda, la TuiN Jove està destinada fins el 30 anys inclusivament amb un preu un 15% inferior. La diferència es fa efectiva en el moment de la càrrega o recarrega, per la qual cosa tant el saldo consumit per viatge com el mensual necessari per a obtindre gratuïtat són els mateixos que en la targeta general. Per a adquirir aquest títol és necessari una targeta personalitzada específica que es pot demanar en els espais i punts del client.

A més de la documentació habitual per a sol·licitar qualsevol targeta personalitzada, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, permís de conduir, NIE, passaport original en vigor, llibre de família (menors de 14 anys) o Carnet Jove de la Generalitat (acompanyat de DNI o equivalent).