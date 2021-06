Ana Rosa Quintana anima a Isabel Díaz Ayuso a tener hijos: "Presidenta, yo tengo tres. Póngase a ello"

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha entrevistado este lunes a Isabel Díaz Ayuso. La recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid ha analizado los retos que se le presentan de cara a estos dos próximos años de legislatura y ha hablado de alguna de sus propuestas. Una de las medidas más destacadas que ha anunciado la presidenta madrileña es el subsidio a aquellas mujeres menores de 30 años que tenga un hijo en la comunidad.

Ayuso ha explicado que la iniciativa que ha lanzado su partido quiere fomentar la natalidad entre las mujeres más jóvenes, ya que es el rango de edad en el que más ha disminuido en los últimos años. Asimismo, la líder del Partido Popular ha detallado que tienen que pasar al menos uno cinco años para que se empiecen a ver los resultados positivos de esta medida, además de los efectos que puedan tener otras medidas que quieren implantar.

La conductora del magazine matutino le ha preguntado qué medida de las que ha anunciado cree que es la más importante y la dirigente madrileña ha señalado la importancia de fomentar la natalidad. "Es verdad que no están naciendo niños en España, tenemos un grave problema. Si no hay niños no hay futuro, si no hay niños no hay hermanos, no hay relaciones entre tíos, sobrinos, abuelos... No le damos a los abuelos lo más importante que es devolverles la vida a ellos", ha comentado Ayuso.

La entrevistada ha detallado que la mayoría de mujeres con las que puede hablar reconocen que habrían tenido más hijos, pero que la situación laboral o económica no se lo ha permitido. "Hoy es una misión casi imposible porque también tenemos aspiraciones laborales, entonces, tanto la conciliación, como la lucha por la vida si no están como objetivo de país, no solo como objetivo económico, socialmente perderemos el mejor tejido que nos podemos dar entre todos que es nuestra casa", ha terminado la Isabel Díaz Ayuso.

La del PP, sin palabras: ""Los políticos no estamos aquí para trasladar nuestra vida personal a los demás..." #AR21J https://t.co/NIJ5JN6z9q — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 21, 2021

Tras el discurso de su entrevistada, Ana Rosa ha lanzado una pulla que ha dejado de piedra a la dirigente popular: "Presidenta, yo tengo tres. Póngase a ello". "Sí, ya. Lo que pasa es que tampoco soy víctima del terrorismo y los defiendo, y tampoco soy torera y los defiendo... Los políticos no estamos aquí para trasladar nuestra vida personal a los demás, no podemos trasladar a la política nuestra vida personal. Yo creo que lo importante es gobernar pensar en lo mejor para la sociedad. Pero, vamos, si hay que ponerse se pone", ha contestado Ayuso algo incómoda entre las risas de la periodista.