Cvirus.- Més de cent denúncies, mitja dotzena de botellons i una macrofesta aquest cap de setmana a Alacant

Del divendres al diumenge s'han desmantellat diversos botellons en la platja del Postiguet, el casc antic, l'Ereta, Vila de Sant Joan, Paseito Ramiro i Mare Nostrum, amb un total de 59 denúncies, la meitat que en el primer cap de setmana sense restriccions.

"La Policia ha realitzat un balanç positiu del segon cap de setmana sense toc de queda i han descendit els botellons", ressalta el regidor de Seguretat, José Ramón González, per a garantir que es mantindran els operatius i els reforços per a vetlar per la protecció de la salut i seguretat de tots els ciutadans.

Aquest cap de setmana, els policies han alçat deu actes per no portar mascareta i han sancionat deu persones per desobediència i falta de respecte a l'autoritat.

També han intervingut en 15 queixes de sorolls per tirar petards en diverses zones de la ciutat a causa dels actes que s'han celebrat aquest cap de setmana de l'elecció de la Bellea del Foc.

DOS LOCALS AMB PISTA DE BALL ACTIVA

Fins a 16 establiments han sigut denunciats per no complir les mesures: dos per tindre la pista de ball habilitada, quatre locals de 24 hores per vendre alcohol passades les deu de la nit, quatre per permetre el consum fora del local i sis per incompliment de l'horari de tancament.

Les cinc platges d'Alacant mantenen la prevenció amb agents per terra, mar i aire i diversos vehicles en un dispositiu que es realitza tots els dies d'estiu acompanyats amb els voluntaris de Protecció Civil.