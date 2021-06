PSOE pide a Núñez que sancione a Carmen Navarro por firmar la PNL para que no cambiasen las reglas del trasvase

El diputado regional del PSOE, vocal de la Mesa de la Explotación del Trasvase Tajo-Segura y alcalde del municipio ribereño de Sacedón (Guadalajara), Francisco Pérez Torrecilla, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que "pida perdón" a todos los castellanomanchegos y sancione a la diputada albaceteña, Carmen Navarro, por firmar una Proposición No de Ley (PNL) para que no se rebaje de 38 a 27 hectómetros cúbicos el agua trasvase, y si no lo hace, le exige que se salga "inmediatamente" de la Mesa del Agua.