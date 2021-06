Las Noches de Verano vuelve a CaixaForum con conciertos, un montaje innovador de danza vertical y cine

Un año más, las noches de los jueves estarán dedicadas a la música y las artes escénicas y este espacio de cultura se llenará de espectáculos de un diverso abanico de géneros y estilos como el 'swing', el 'jazz' y el góspel, y una propuesta de danza vertical, ha señalado la Fundación en una nota de prensa.

Como aperitivo a los espectáculos, la cafetería de CaixaForum Zaragoza acogerá el nuevo ciclo 'Microconciertos', con propuestas musicales en pequeño formato.

En el último jueves de julio y durante el mes de agosto, el cine será el protagonista de las noches de los jueves con la proyección de películas del género de ciencia ficción pensada para disfrutar también en familia.

DANZA VERTICAL Y CONCIERTOS

El espectáculo de danza vertical 'Finale', de la compañía de ballet Delrevés, dará el inicio a las Noches de Verano el 24 de junio. La propuesta traslada la danza clásica a la fachada de CaixaForum Zaragoza, con un despliegue de recursos para disfrutar de esta disciplina en un nuevo y sorprendente contexto escénico.

El 1 de julio el saxofonista Adrian Cunningham & His Old School llevará al escenario el ritmo de una de las bandas más aclamadas de 'swing' a nivel internacional. Nutriéndose de referentes del género del 'jazz', el 'rhythm and blues' o el sonido 'New Orleans' como Louis Armstrong, Cab Calloway o Fats Waller, la formación propone un repertorio que repasa todos los estilos y épocas del 'jazz' hasta la actualidad.

Del 'jazz' se pasará al 'beatbox' hecho desde Marsella, una de las ciudades de Francia donde el cruce de culturas y continentes es más evidente. Así, el 8 de julio será el turno de Radio Babel Marseille, la formación capaz de rimar en francés, árabe, castellano y suajili y con una habilidad vocal y rítmica sorprendente.

El 15 de julio el guitarrista Valentí Moya y el armonicista Pau Cumellas con una formación de cuarteto con guitarra y contrabajo, harán las delicias de los amantes del 'jazz manouche' o 'gypsy jazz', con un repertorio que aborda el género en todas sus formas interpretado por dos de los principales representantes de este género en España.

Para terminar con la propuesta de conciertos, el 22 de julio The Gourmets Vocal Quartet ofrecerán un concierto de góspel fresco y directo a partir del sonido vibrante de cuatro voces solistas y se adentran en otros estilos como el 'soul' o interpretando temas de grupos míticos como The Golden Gate Quartet, The Dixie Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul Stirrers.

CINE DE CIENCIA FICCIÓN AL AIRE LIBRE

El exterior de CaixaForum Zaragoza acogerá durante cinco semanas el ciclo 'Cine de ciencia ficción', con grandes películas del género que se estrenará el 29 de julio con la célebre 'Terminator 2: el juicio final' (1991).

El 5 de agosto se proyectará la película de animación de Disney basada en los comics de Marvel, 'Big Hero 6' (2014). El día 12 de ese mes será el turno de la hipnótica radiografía del amor en tiempos cibernéticos que plantea 'Her' (2013), y el 19 de agosto se podrá ver 'Ad Astra' (2019), una odisea espacial o un viaje al corazón de las tinieblas en versión futurista.

El ciclo terminará el 26 de agosto con la proyección de 'Super 8' (2011) la aventura de extraterrestres ambientada en los años 70 dirigida por J.J Abrams y producida por Steven Spielberg.

APOYO A LOS GRUPOS LOCALES

La oferta de conciertos, artes escénicas y proyecciones para las noches de verano se complementará con los 'Microconciertos', el formato que se ha consolidado en este CaixaForum Zaragoza en anteriores ediciones y que ofrece a músicos y grupos locales hacer un concierto de pequeño formato en estas instalaciones.

Para ello, un jurado profesional hizo una selección de propuestas musicales a través de la Convocatoria para actuaciones musicales CaixaForum 2020. El resultado engloba un gran abanico de géneros musicales desde el pop, la música antigua o la música clásica.

Con los 'Microconciertos', la Fundación 'la Caixa' refuerza su compromiso por la escena musical local ofreciendo la oportunidad de mostrar al público nuevas y estimulantes propuestas.

Durante el mes de julio y coincidiendo con los conciertos de los jueves, las salas de exposiciones estarán abiertas al público hasta las 22.00 horas y la cafetería ampliará también su horario habitual.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, CaixaForum Zaragoza recomienda planificar la visita con tiempo a través de la reserva o compra de entradas en la web, en la que se puede consultar la disponibilidad de entradas. De ese modo, se puede asegurar el acceso a los espacios del centro cultural, que en la actualidad tienen limitaciones de aforo de acuerdo con las medidas de seguridad sanitarias.

Así mismo, en todos los espectáculos, proyecciones y actividades que ha programado el centro cultural se aplicarán las medidas de higiene, seguridad y aforo previstas en los protocolos oficiales.