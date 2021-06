Torna el #VishiblesFestival al Centre del Carme amb Supremme de Luxe i altres artistes per a visibilitzar el VIH

Amb aquesta proposta lúdica i gratuïta, el Comité Antisida de València busca visibilitzar la salut sexual i el VIH des d'una perspectiva preventiva, inclusiva i transformadora per a les persones. En la seua quarta edició consecutiva, en el context de l'Orgull LGTBI+, s'ha convertit en un acte de reivindicació de la diversitat sexual i de gènere de referència en la ciutat, amb artistes de reconeguda trajectòria artística i activista de tota Espanya.

#VishiblesFestival se celebra de 18.30 a 00 hores, en dos passes respectuoses amb les mesures sanitàries, en el claustre gòtic del Centre del Carme. L'entrada és lliure i es pot aconseguir amb inscripció prèvia i en taquilla el mateix dia, avança Cultura de la Generalitat.

Aquestes són les actuacions: Supremme de Luxe, drag madrilenya i presentadora del recentment estrenat concurs televisiu 'Drag Race España'; Ketekalles, col·lectiu català de música urbana i feminista que fusiona funk, soul, rumba i trap; Volante de la Puebla, grup sevillà de performance 'electrofolk' que representa la seua proposta escènic-musical de revisió de la cultura popular andalusa i també valenciana.

El cartell també compta amb Sil de Castro, actriu i còmica valenciana, col·laboradora del programa de RNE 'Tarde lo que tarde' i codirectora de l'espectacle feminista 'Calladitas estáis más guapas'; Laura Corbacho, artista extremenya i activista trans, recentment coneguda per la seua participació en sèries com 'Paquita Salas', 'Valeria' o 'Veneno', amb el seu alter ego Jene Vagina.

Un dels al·licients d'esdeveniment és el Vihsibles Meets Vogue de ball urbà contra l'estigma. Aquesta proposta la conformen cinc ballarins independents establits a Alacant i València (Bastian Hurrycane, Ororo Ebony, Cali The Mango, Toti The Kunt i Ariel) que es trobaran en exclusiva en el festival amb un projecte de recuperació de la cultura 'ballroom' on recrearan el moviment afrollatí i 'queer' que es va convertir en canal de lliure expressió i reivindicació dels cossos dissidents en la Nova York dels 70 i 80.

INDETECTABLE=INTRANSMISSIBLE

La gala està conduïda per la vedet contemporània Liz Dust, diva del dia i de la nit valenciana. Un any més, el lema és 'I = I' (en anglés U=U), una equació basada en criteris científics que és aplicable en el social per a trencar amb els mites relacionats amb el VIH. 'Indetectable = Intransmissible' vol dir que les persones amb VIH que tenen càrrega viral indetectable estan saludables i no poden transmetre el virus a altres persones.

L'expressió carrega viral fa referència a la quantitat de virus en sang que té una persona amb VIH. És un indicatiu de l'estat de salut: a major càrrega viral, major deteriorament del sistema immunitari. La presa dels actuals antirretrovirales redueix els nivells de virus progressivament, de manera que una persona amb VIH pot disminuir la seua càrrega viral fins a fer-la indetectable després de prendre la medicació durant els primers mesos. El control mèdic rutinari al que se sotmeten les persones amb VIH els permet conéixer i mantindre el seu estat d'indetectabilitat.

L'evidència científica permet afirmar que "indetectable és intransmissible" i que, per tant, les persones amb VIH diagnosticades i tractades no són responsables de les noves transmissions. Per açò el Comité Antisida emfatitza aquest lema el festival per a eliminar els prejuís cap a les persones amb VIH i previndre les noves transmissions. Convida així a la ciutadania a realitzar-se proves gratuïtes de diagnòstic d'ITS; per exemple, en el Centre Marítim de l'entitat en el barri del Cabanyal de València.

Paral·lelament, l'organització se suma a les reivindicacions de les entitats socials en defensa dels drets de les persones LGTBI+, aprofitant el #Vihsibles per a reivindicar una llei trans a Espanya que contribuïsca a la protecció i millora de la qualitat de vida d'aquestes persones, un sector poblacional especialment vulnerable al VIH.

Aquest festival és una iniciativa del Comité Antisida de València sorgida de la convocatòria ALTAVEU del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana per a projectes comunitaris d'innovació social, activa des de 2018.