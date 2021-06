MÉS anuncia la presentación en el Parlament de una PNL para declarar el mar balear 'Zona Marina Especialmente Sensible'

MÉS per Mallorca ha anunciado la presentación en el Parlament de una Proposición No de Ley (PNL) para declara el mar balear 'Zona Marina Especialmente Sensible'.