Cvirus.- Aerte torna a reclamar al Consell que permeta el contacte a les residències després de l'autorització a Galícia

Sobre aquest tema, el president d'Aerte, José María Toro, ha explicat que la Xunta de Galícia ha aprovat una resolució que permet el contacte físic en les visites, la qual cosa demostra que és "possible avançar en la flexibilització de les mesures".

Per açò, ha reclamat que en la pròxima Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant el Coronavirus Covid-19 ha d'abordar aquesta situació que "està sent ignorada de manera reiterada" per part les conselleries de Sanitat i de Polítiques Inclusives.

Així mateix, va tornar a sol·licitar divendres passat una reunió a la Directora General de Persones Majors, María José Pérez, per a avançar en la flexibilització de la normativa que regula els centres i servicis d'atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana, després de la recepció d'una circular en la qual es recordava que la Resolució de la Conselleria d'Igualtat, del passat 8 d'Abril, parla de normalitat en les visites ordinàries en els centres.

"Mentre que altres comunitats autònomes avancen en la millora de la situació de les persones majors la nostra l'única cosa que fa és generar més confusió en les persones residents, les seues famílies i els centres que les atenen", ha recriminat.

En eixe sentit, ha apuntat que "dir que les visites i eixides es poden fer amb normalitat amb les mesures de seguretat que procedisca és confondre a les persones que es veuen afectades per aquesta norma" perquè, ha recalcat, "no hi ha normalitat, per molt que es diga en la resolució, sense condicions normals com no permetre el contacte físic o haver de fer les visites en espais reservats exclusivament per a açò quan no es puguen fer a l'aire lliure".

De la mateixa manera, ha recordat que l'organització de les visites i familiars i persones reunides és un punt obligatori del Pla de Contingència que els centres han presentat la Conselleria i que, per tant, ha sigut validat per la Direcció general de Persones Majors en cada cas. És a dir, "els protocols de visites i eixides dels centres són coneguts i aprovats per la Conselleria al costat de la resta de punts que s'arrepleguen en el pla", recalca.

NORMALITZACIÓ

A més, ha insistit que la resolució conjunta dimecres passat dels departaments de Política Social i de Sanitat de la Xunta de Galícia en la qual es permet, entre altres qüestions, el contacte físic "pareix contradir l'anàlisi duta a terme per la Generalitat Valenciana".

Per açò, insisteix que es donen "els passos necessaris" cap a la normalització de la situació en els centres i servicis d'atenció a la dependència com que es permeta el contacte físic, l'eliminació de la reserva de places per a aïllament, que no s'obligue a fer aïllament preventiu a persones vacunades quan ingressen en un centre i que es consideren com completament vacunats tots els centres de la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera, considera "fonamental" seguir avançant en les condicions normatives en els centres de dia, una vegada vacunat el personal en segona dosi, per a poder adaptar la seua organització interior i que els permeten recuperar la normalitat de l'atenció amb les mesures preventives mínimes necessàries.