Kylie Jenner ocultó a los productores del 'reality' de las Kardashian que estaba embarazada

No quería ni una sola filtración. Nada de nada. El nacimiento de Stormi tenía que ser un acontecimiento per se. Y lo fue, aquel primero de febrero de 2018. Pero casi hasta ese preciso momento, como se ha sabido ahora, su madre, Kylie Jenner, hubo de ocultar su embarazo incluso a los productores del reality que estaba grabando.

Justo entonces no se trataba del programa que ella hacía con sus hermanas, Keeping Up With The Kardashians, sino un spin-off centrado completamente en la figura de la más joven del clan de Kris Jenner o Kim Kardashian: Life of Kylie, que solo duró esa temporada (ocho episodios).

"Ella se enteró de que estaba embarazada mientras estaba rodando Life of Kylie", ha explicado en una entrevista con la revista norteamericana Variety el productor Farnaz Farjam. "No teníamos ni idea. Kylie lo ocultó ante las cámaras", ha añadido.

Farjam ha continuado asegurando que en un momento dado estaba viendo los totales del rodaje para enviarlos a montar e identificó el instante en el que la empresaria (que este año cumple 24 años) se enteró de que ella y su novio Travis Scott estaban esperando un bebé.

"Una persona de la familia me confesó que Kylie estaba embarazada pero que lo estaba manteniendo en secreto, y yo pensé que estaban tratando de tenderme una trampa porque querían averiguar quién había estado filtrando informaciones sobre ellas a la prensa", ha recordado el productor.

"Yo estaba como: '¡Está claro que esta persona me está mintiendo y solamente está tratando de averiguar [si soy yo]!'. Suelen hacer eso de vez en cuando, así descubren quién es el topo dentro de su círculo cercano", ha añadido, así como la que fue la reacción de la productora.

Farjam ha rememorado que le garantizó a Kylie que el equipo era "digno de confianza" y le mencionó las otras ocasiones en las que los acusaron de las filtraciones: "Cada vez que había una... Así que fui muy convencido y le reprendí: 'Por supuesto que no [hemos sido nosotros]. Este equipo nunca haría eso porque está en juego la reputación de Bunim-Murray y no es así como hacemos nuestro negocio'".

"En un momento dado", ha terminado el productor, "descubrieron que en aquello no tuvo nada que ver nuestro equipo. Sin embargo, cuando estas cosas se filtran, por supuesto que es comprensible que piensen que las personas que los están observando tan de cerca son quienes están hablando. Pero no fue así".

"Sabía que mi bebé podía sentir cada estrés y cada emoción, así que elegí hacerlo de esta manera por mi pequeña vida y por nuestra felicidad. El embarazo ha sido la experiencia más hermosa, empoderadora y transformadora que he tenido en toda mi vida, y de hecho la voy a extrañar. Agradezco a mis amistades y especialmente a mi familia por ayudarme a hacer que este momento especial haya sido lo más privado posible", aseguró en su momento Kylie en su Instagram.