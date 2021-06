Khloé Kardashian, una de las integrantes del conocido como clan Kardashian y estrella de su reality show, Keeping Up With the Kardashians, lleva escuchando rumores sobre sus supuestas operaciones de cirugía estética desde que es famosa y ha decidido por fin admitir qué cosas se ha hecho y qué no.

Durante uno de los encuentros del reality el entrevistador Andy Cohen le preguntó a la fundadora de la marca Good American, de 36 años, qué afirmaciones falsas suele escuchar sobre sí misma y sí, eran las que atañen a la cirugía plástica.

"He tenido una operación en la nariz, con el Dr. Raj Kinodia, y todo el mundo se enfada y se pregunta por qué no hablo de eso", decía la empresaria.

¿Por qué no lo había dicho hasta ahora? "Nadie me ha preguntado nunca", dijo Khloé Kardashian. "Eres la primera persona en una entrevista que me ha preguntado por mi nariz", explicaba

La mujer también confesó haberse hecho cosas menores como infltraciones. "Me he hecho, seguro, inyecciones, pero no Botox. He respondido horriblemente al Botox", confesaba también.

Khloé también hizo confesiones a nivel emocional y sobre cómo salir en el reality la ha ido afectando de diferente manera. "Cuando el programa comenzó, estaba muy segura, muy segura", hacía ver.

"Y luego, durante las primeras dos temporadas, me volví insegura debido a las opiniones públicas sobre mí. Luego tuve, creo, una buena racha de estar segura, y luego creo que recientemente me he vuelto insegura de nuevo. Así que supongo que simplemente va, ya sabes, arriba y abajo", concluía.