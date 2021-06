Cvirus.- Castelló tancarà les seues platges en la Nit de Sant Joan per a evitar possibles aglomeracions

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, en un comunicat, ha avançat que la mesura s'aprovarà en una pròxima Junta de Govern Local i l'ha justificat davant el "risc real" que durant eixa nit es puguen produir altes concentracions de persones que donen lloc a incompliments de la normativa, augmentant així el risc de contagis. De fet, aquest dilluns s'abordarà el dispositiu en una Junta Local de Seguretat.

"Encara que la situació epidemiològica està evolucionant favorablement, encara estem en una situació de pandèmia en la qual hem de ser cautelosos i aplicar el màxim principi de prudència, per açò es fa necessari adoptar aquesta mesura de tancament de platges en ser l'única que permetrà assegurar el compliment efectiu de les mesures sanitàries i en honor de salvaguardar la salut de tota la població, especialment, la d'aquelles persones que encara no han sigut vacunades", ha indicat.

L'Ajuntament de Castelló, en compliment de la normativa sanitària actual que no permet la celebració de festejos populars, va suspendre les celebracions de la Nit de Sant Joan, per la qual cosa ni el consistori ni cap dels seus òrgans depenents va a organitzar cap tipus d'acte o esdeveniment.

Per açò, des de la Regidoria de Seguretat Pública i Emergències es disposarà del tancament de les platges des de les 20.00 hores del dimecres 23 de juny fins a les 06.00 hores del dijous amb l'objectiu d'evitar aglomeracions que pogueren donar lloc a incompliments de la normativa sanitària. Durant aquest període, es prohibirà l'accés a les platges de la ciutat i es desallotjarà a tothom que estiga en elles.

La mesura, detalla l'edil, es pren tenint en compte que, en l'actual context de crisi sanitària i en el marc de la citada normativa, "no es pot desconéixer el risc real" que en la Nit de Sant Joan "es pogueren produir concentracions de persones que donen lloc a incompliments, augmentant així el risc de contagis".

Per açò, l'Ajuntament considera que el tancament de les platges es tracta de "l'única mesura que permetria assegurar el compliment de les mesures fixades per l'autoritat sanitària". A més, ha apuntat que durant les hores en les quals es farà efectiu el tancament no solen desenvolupar-se els usos propis i comuns de la platja, tals com el bany, passeig o pràctica esportiva, entre uns altres.

"CONSCIÈNCIA CÍVICA"

L'acord, que passarà per una pròxima Junta de Govern Local, recorda a la ciutadania el necessari compliment de la normativa dictada amb la finalitat d'afrontar la crisi sanitària provocada per la covid-19 i que ha d'adoptar les mesures necessàries per a evitar generar riscos de propagació, així com per a evitar la pròpia exposició a aquests riscos.

Així mateix, el consistori insisteix a la ciutadania que s'ha de respectar les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries i que, amb caràcter general, està prohibit el consum d'alcohol en la via pública. Per tot açò, l'Ajuntament ha fet una crida i ha apel·la a la "consciència cívica" per a "seguir complint la normativa i evitar riscos".