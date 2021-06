Ayuso, sobre los indultos: "Esto es el fin del 'sanchismo', esta traición no se va a perdonar, tiene los días contados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes a la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar los indultos a los líderes del procés y ha reconocido que es una medida que no le extraña ahora en verano. "Yo esperaba que fueran a cometer todo esto en verano, cuando estuviéramos despistados con las vacaciones y las barbacoas, pero veo que no, ya no lo ocultan. Esto es una situación que la mayoría de los españoles no queremos y lo lamentamos", ha señalado en el programa de Federico Jiménez Los Santos en esRadio este lunes.

"Los políticos estamos de paso, pero el rey de España permanecerá. Es una figura que nos iguala a todos. En mi discurso también dije que Madrid es monarquía y son cinco siglos de capitalidad porque así lo decidió Felipe II. Madrid, como la Constitución y el Rey significa unidad y soberanía", ha relatado.

"Si no tienes claro que estas personas solo quieren la independencia de Cataluña y que hay que aprovechar todos los poderes del Estado para frenarles... Este es un Gobierno que no va a ninguna parte. Se pueden aguantar otras cosas, pero esto no se soporta. Esto es el fin del sanchismo, esta traición no se va a perdonar, tiene los días contados", apostilla.

"Yo desde la Comunidad de Madrid quiero demostrar que en Moncloa puede haber otro Gobierno, con Pablo Casado al frente. Quiero enseñar el Gobierno alternativo que puede haber y que habrá", concluye.

Diferencias entre Bildu y Vox

Cuestionada sobre su nuevo su acuerdo de investidura con Vox, ha descartado cualquier comparación con el apoyo de EH Bildu al Gobierno de Sánchez, a los que tilda de "asesinos".

"A Vox no se le puede comparar con Bildu. No están en el mismo espectro, unos son asesinos y los otros no", ha indicado Ayuso.

Sobre su relación con el partido de Abascal, Ayuso ha reconocido que en las últimas semanas el "entendimiento es bueno" y que se llevan "muy bien", aunque ha señalado que "ahora no los necesito" para gobernar en Madrid aunque sí para acuerdos puntuales.