Arranquen les obres del parc infantil del carrer Vinatea

Les obres de remodelació de la zona de jocs infantils i el parc del carrer de Vinatea, en el barri del Pilar, a Ciutat Vella, es duran a terme en mes i mig, amb un pressupost d'adjudicació de 60.662 euros. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va informar de l'inici d'aquesta nova actuació que dóna resposta a una petició veïnal que va ser aprovada dins dels pressupostos participatius DecidimVLC.

“Amb aquesta intervenció resoldrem les deficiències que hem detectat al parc com, per exemple, l'insuficient nombre de jocs infantils, cap d'ells inclusiu, a més de fer-lo més segur per als xiquets i xiquetes”, va aclarir.

Concretament, la intervenció consistirà a ampliar la zona de jocs infantils, que ocupa una superfície aproximada de 680 metres quadrats, (63,20 metres de longitud i 10,80 metres d'amplària) damunt de part de l'aparcament subterrani de l'avinguda de l'Oest, molt prop d'aquesta via.

Així mateix, es reubicaran els elements infantils ja existents i s'afegiran nous “perquè puguen jugar xiquets i xiquetes de més edat, i que siguen inclusius per a garantir l'accés a menors amb diversitat funcional”, tal com va ressaltar el regidor d'Ecologia Urbana.

D'altra banda, l'Ajuntament de València adequarà les tres jardineres elevades que ocupen gran part de la superfície de parc “i que la presència de gossos les ha convertides en espais insalubres per als xiquets i les xiquetes”. En aquest sentit, es col·locarà un entarimat de fusta sobre les jardineres elevades, respectant l'espai dels arbres, per a guanyar superfície d'ús i ajudar a resoldre aquests problemes. A més, s'afegirà vegetació baixa en les zones visibles de les jardineres i es cobriran les superfícies de terra vegetal amb escorça de pi.

El projecte també contempla generar un tancament en el marge del parc amb el carrer Actor Rivelles i reforçar la tanca amb el carrer Vinatea, quedant tota la zona de jocs protegida i recollida enfront del trànsit rodat circumdant a causa dels aparcaments existents.

Finalment, els aparells biosaludables es reubicaran dins del parc, col·locant-los en una zona més apartada i recollida respecte de l'espai de jocs i de les terrasses dels bars i cafeteries de l'entorn. I el mobiliari urbà, que s'incrementarà, s'instal·larà buscant una millor funcionalitat de parc i es dotarà la instal·lació d'una font d'aigua potable.