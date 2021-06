L'EMT de València recupera viatgers, però menys als campus i de nit

La recuperació del flux d'usuaris del transport públic continua avançant de manera lenta i sostinguda, encara que una mica més accelerada en els dos últims mesos. És una tendència que s'ha detectat tant en la xarxa de Metrovalencia com en els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), que actualment se situa en un 65% de viatgers respecte a la situació anterior a la pandèmia, encara que els increments són desiguals en funció de la mena de línia: les nocturnes i les que van a les universitats i a l'estadi de Mestalla presenten pitjors indicadors, per les restriccions sanitàries que encara afecten aquests col·lectius, mentre unes altres de llarg recorregut o circulars, com la 99, 28 i 93, es col·loquen en nivells pròxims a una situació de normalitat.

De fet, segons les dades de la companyia municipal a les quals ha tingut accés 20minutos, són 21 les línies que se situen en la mitjana del 65% o per damunt de la demanda de 2019. Així, la setmana del 7 al 13 de juny, l'EMT va registrar 1,28 milions de validacions, enfront de les 934.919 comptabilitzades la setmana del 12 d'abril.

Entre les més utilitzades destaca la L99 (que va ser la més usada en 2019) i que actualment es troba al 87%, amb valors pròxims als de l'any 2019, seguida de la L28 (78,96%) i la L93 (75,56%). En el cas de la L99, a l'elevada demanda del seu extens recorregut (del Palau de Congressos a la platja de la Malva-rosa a través de Campanar, la ronda sud i Serradora) s'ha unit l'habilitació del vacunòdrom a la Ciutat de les Arts i les Ciències, un fet que va disparar el seu ús des de mitjan abril. Tal com va publicar aquest periòdic, el nombre de validacions en aquesta i altres cinc línies (L15, L24, L25, L35 i L95) que paren a l'entorn del recinte científic i cultural havia augmentat un 79% a principis de maig.

En el rànquing dels trajectes que millor es recuperen estan també les línies L27 (75,19% de viatgers respecte a la mateixa setmana de 2019), la L95 (73,04%), la L12 (71,67%) i la L64 (71,2%). Aquests itineraris recorren gran part de la ciutat i connecten barris amb centres hospitalaris i altres pols d'atracció.

En canvi, les que més pateixen són les línies nocturnes, degut principalment al toc de queda que ha imperat durant mesos. No obstant això, la fi d'aquesta mesura ha suposat un creixement exponencial d'usuaris en la xarxa nocturna. Si en la setmana del 12 d'abril la més utilitzada era la N4, amb un 11% de viatgers respecte a l'escenari anterior a la Covid-19, en la setmana del 7 de juny el percentatge s'ha elevat fins al 57,3%. No obstant això, la mitjana general d'aquestes línies està a l'entorn del 45%, uns 20 punts per davall del global de l'EMT.

En quan a la xarxa diürna, destaca la caiguda en picat de la L13 (La Fonteta-C. Ciències-Porta de la Mar), la que pitjor registre presenta, ja que els 8.101 viatgers de la setmana del 7 de juny a penes suposen el 32,61% dels quals va tindre durant el mateix període de 2019. A més distància, però també per davall de la mitjana, figuren la L67 (46%), la L79 (47,78%) i la L30 (49,36%).

Serrà: "La demanda es recupera de manera constant i progressiva"

Segons explica la directora gerent de l'EMT de València, Marta Serrano, la demanda s'està recuperant "de manera constant i progressiva" a mesura que es van alçant les restriccions i avança la vacunació de la població. "Cal tindre en compte que sempre prenem com a referència i com a objectiu 2019, un any amb quasi 97 milions de persones usuàries, una de les millors xifres dels últims anys", subratlla.

A més, la demanda del Bonobús supera actualment el 70%, per damunt de la resta de títols. "Es tracta del bitllet més utilitzat en tota la xarxa, la qual cosa mostra una fidelització del passatge en la mobilitat necessària a la ciutat i la seua confiança en el servei de transport públic", afirma Serrano, qui afig que l'avanç de la immunització també està tenint un impacte positiu en altres títols com el Bo Or i el Amb Tu, que estan creixent "de manera constant".

D'altra banda, amb la tornada del pagament en metàl·lic a bord dels autobusos i l'arribada de turistes, l'ús del bitllet senzill també està creixent "notablement" en la xarxa de l'EMT de València. "Hem passat d'unes 3.000 validacions diàries a principis de maig a més d’11.000 el passat dimarts 15 de juny, que inclouen els bitllets ordinaris i els EMTicket", destaca la responsable de l'EMT.