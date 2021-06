Más de 6.000 opiniones (¡y un ahorro de 25 euros!): esta es la freidora sin aceite con la que triunfar en el Prime Day

Las freidoras sin aceite se han convertido, en poco tiempo, en uno de los gadgets de cocina más buscados. Hay para quien, incluso, merecen más la pena que los robots más deseados del mercado, pues, si bien es cierto que no son el pinche más completo, sí lo es que no hay electrodoméstico que prepare como ellas las patatas fritas saludables. ¡Como lo lees! Y es que se sirven de corrientes de aire caliente para cocinar en su punto este y otros muchos ingredientes sin utilizar ni una gota de grasa, pero sin renunciar a las texturas y sabores propios de las frituras. En definitiva, ventajas gastronómicas que todos deseamos pero que no siempre nos podemos permitir... ¡A no ser que se celebre el Prime Day de Amazon!

Gracias a la fiesta de los descuentos del gigante de las compras online, que nos acercará grandes ofertas entre hoy, 21 de junio, y mañana, 22, desde 20deCompras hemos podido encontrar la freidora sin aceite definitiva: y no solo porque te ahorres 25 euros al llevártela a casa. Sus buenas valoraciones (¡tiene más de 6.000 y roza las cinco estrellas doradas!) y sus prestaciones van a conseguir que te enamores de ella. Es de Innsky, está rebajada 23%y puede ser tuya por 86 euros. Eso sí, ¡corre, que cuando se acabe el stock disponible te quedarás sin ella!

La freidora sin aceite, de Innsky. Amazon

Cabe destacar que entre los puntos fuertes de la freidora de Innsky destaca la inclusión de siete programas preestablecidos que nos permiten preparar nuestra recetas de forma más rápida y sencilla; su función de precalentamiento para que, después, nuestros platos estén listos en pocos minutos; o su cestito con materiales antiadherentes para que limpiarla siempre sea fácil.

