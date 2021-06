González descarta Los Fuegos y la Hoguera para "primar la seguridad" ante la imposibilidad de controlar aforos

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia al acto organizado por ACCEM en el Día Mundial del Refugiado. La alcaldesa ha señalado que esta decisión se produce tras leer "con suma atención" el Boletín Oficial del Principado (BOPA) sobre la flexibilización de medidas y aforos para eventos, pero advirtiendo de que "afortunadamente" ambas citas gijonesas concitan tradicionalmente a más de las 5.000 personas que se indica en la resolución del Gobierno asturiano.

"Es verdad que se aumentan mucho los aforos y se flexibiliza mucho la posibilidad de juntarnos personas en lugares como el Teatro Jovellanos y se permiten fiestas de 'prao' y espectáculos o reuniones al aire libre, pero máximo 5.000 personas y con unas medidas. Y afortunadamente, nuestros Fuegos concitan más de 5.000 personas", ha argumentado.

De este modo, ha avanzado que no va a haber ni Fuegos ni Hoguera. "Sé que todo el mundo tenemos ganas de quitarnos la mascarilla, de dar abrazos, de juntarnos, de bailar. Lo sé perfectamente porque me pasa a mí. Pero, justamente, como estamos tan cerca, no podemos saltarnos algunas fronteras que todavía quedan y una de ellas es juntarnos masivamente en un acto que no podríamos controlar y todo el mundo lo sabe", ha advertido, aplazando ambas citas estivales a 2022.