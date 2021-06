Pontón (BNG) advierte de la "oportunidad perdida" que supondría "dejar en manos de multinacionales" los fondos europeos

En una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press, Pontón se ha mostrado "muy preocupada" por el "oscurantismo y falta de transparencia" de la Xunta de Galicia. "Me preocupa que no se utilicen para poner en marcha la transformación que necesita Galicia. A estas alturas todavía no sabemos el plan del Gobierno para utilizar esos recursos", ha lamentado la líder nacionalista.

"No podemos permitir que las decisiones las tomen las grandes empresas y no los representantes de los gallegos. Nadie ha votado a los que se sientan en los Consejos de Administración para que decidan qué hacer con los 'Next Generation'", ha explicado Ana Pontón, que ha calificado la decisión -"que trasciende partidos políticos"- como "la más importante de la década".

Pontón ha destacado además, la importancia de llevar a cabo una transformación "económica" y "digital" con esos fondos, así como impulsar zonas como la de Vigo o Ferrolterra.

Sobre las condiciones establecidas por la Unión Europea para la concesión de esas ayudas, Pontón ha señalado que la posibilidad de "más recortes sociales, en concreto en cuanto a las pensiones", sería "inadmisible". "Ya tenemos las segundas pensiones más bajas del Estado, esto significaría más precariedad cuando nos jubilamos", ha apuntado, para demandar además "más transparencia" por parte del Gobierno central.

NUEVO MODELO DE RESIDENCIAS "PÚBLICAS"

Ana Pontón ha lamentado también que el diálogo establecido en la Comisión de Reactivación creada en el Parlamento de Galicia fuese "un diálogo falso" y ha criticado las políticas llevadas a cabo por el Gobierno autonómico, "que no ha aprendido nada de la pandemia" y que sigue "sin apostar por la sanidad pública" y sin atajar el problema de las residencias de mayores.

En este sentido, ha avanzado que el BNG presentará próximamente su propuesta para un nuevo modelo de residencias, en el que sean gestionadas por el sistema público. "Queremos garantizar una vejez digna y que no se haga negocio con esto. Lo que debería hacer el Presidente es asegurar que las residencias proyectadas en las siete ciudades gallegas serán gestionadas por la Xunta", ha señalado la portavoz del BNG.

"Que el virus entrase de lleno en estos lugares no fue casualidad, sino la prueba del fracaso de un modelo que hace negocio con la vida de la gente. El Gobierno de Feijóo no solo es insensible, sino que además no está dispuesto a tomar las decisiones que Galicia necesita", ha manifestado Pontón, que ha tachado a la Xunta de "Gobierno kamikaze" y a al presidente Feijóo de "conductor temerario" por "desmantelar lo público cuando más fuerte se necesita".

Respecto a la gestión de la vacunación en la Comunidad, Pontón ha indicado que "aunque hay opiniones diversas, los gallegos saben que ha pasado". Ha destacado además que una de las lecciones sacadas de la pandemia es la "necesidad de unos servicios públicos fuertes", a lo que debería destinarse, en su opinión, parte de los fondos europeos.

CHARLA CON ERC Y ASAMBLEA NACIONAL

La portavoz nacionalista ha comentado también las nuevas tarifas de la luz, y ha reconocido que es "decepcionante" que "el que dice ser el Gobierno más progresista de la historia" permita esas subidas. Con todo, ha remarcado que en Galicia, la Xunta lleva "12 años vetando una propuesta del BNG para contar con una tarifa eléctrica gallega".

Por otra parte, Ana Pontón se ha mostrado sorprendida por los comentarios y críticas que han provocado su reunión con el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián. Aunque ha matizado que no es posible una comparación entre formaciones puesto que el BNG es "un proyecto genuino, que no es homologable a otra fuerza política y que cuenta con su propia agenda", ha afirmado que es "lógico" que el Bloque tenga relación con otros partidos nacionalistas.

"Si a alguien le sorprende que el BNG hable con otras formaciones nacionalistas, es porque vive en otro planeta. En todo caso, bienvenido a la realidad", ha comentado al respecto Ana Pontón.

ASEMBLEA NACIONAL EN NOVIEMBRE

En clave interna, la líder del Bloque ha explicado también que, tras tiempo retrasándolo a causa de la covid-19, el próximo sábado 26 de junio el partido celebrará su Consello Nacional, en el que se propondrá la celebración de la Asemblea en noviembre de este año para "ampliar y fortalecer las bases del Bloque".

Preguntada por su revalidación como portavoz nacional, Pontón ha agradecido la confianza y cariño demostrados por la militancia y ha deseado que "siga igual". "Percibo que hay confianza en el proyecto. Estamos más fuertes que nunca y eso pone nervioso a Feijóo, que debería centrarse en otras cosas y no en hacer oposición a la oposición", ha subrayado, "nervios" que ha achacado a un "BNG fuerte, una alternativa viable que no solo critica, sino que también propone".