La CARM muestra "su asombro" por las negociaciones "en la sombra" del Gobierno para decidir el futuro del Trasvase

"Desde septiembre del año 2019 vengo solicitando a la Ministra Teresa Ribera una reunión de todas las Comunidades implicadas que sirva de foro de diálogo para tratar la política hídrica a nivel nacional, pero vemos como además de ignorarnos, solo decide reunirse con aquellas regiones que comparten su ideología, en una muestra de sectarismo que debería avergonzarles", ha añadido.

"Si la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana hemos sido capaces de alcanzar una postura común en defensa del agua, no entendemos que lleva al Gobierno de Sánchez a no recabar la opinión de todos los implicados en una cuestión de Estado", lamentó el consejero.

"Es sorprendente ver cómo sus discursos están cargados de palabras como diálogo, consenso o participación social, pero luego a la hora de la verdad toman decisiones partidistas y al margen del consenso", ha añadido.

Y es que, en opinión del consejero murciano, "el agua no se negocia, no está en venta ni es un recurso en subasta. Todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de éste bien común y por ello no debe emplearse como herramienta de negociación. Ha llegado el momento de decir basta, no vamos a permitir que se rían de los agricultores, de los ganaderos y de toda la Región de Murcia".

"No es normal que la ministra Ribera presente mañana lo que han llamado como ciclo de planificación hidrológica 2022-2027 y lo haga sin haberlo compartido previamente como las Comunidades", concluyó Luengo.