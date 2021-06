La advertencia de Iñaki López a José Yélamo para presentar 'laSexta Noche': "Para que te vayas preparando"

Iñaki López abandona laSexta Noche después de ocho años para irse a presentar Más vale tarde junto a Cristina Pardo la temporada que viene que empezará este próximo septiembre.

Su sustituto será José Yélamo, con quien charló distendidamente este sábado en el que será su nuevo programa, para pedirle consejos sobre cómo tendría que afrontar este reto.

"¿Cual es tu truco para aguantar cinco horas de pie y no acabar reventado? He leído por ahí que usas medias de compresión. Si esto es verdad, me gustaría que lo confirmaras y me dijeras dónde las compras", le preguntó.

"Yo soy más de medias de red", bromeó Iñaki, asegurando que no hay ningún truco ya que "parte del programa transcurre sentado".

"Cuando comenzó este programa, duraba cuatro horas. Ahora ya vamos por cinco y media. Cuando te incorpores tú, que eres más joven, igual acabáis enlazando con la Santa Misa. Para que te vayas preparando... Igual le tienes que dar el testigo a Nuria Roca cuando acabes", le advirtió el periodista.

Cambios en La Sexta

Pero no es el único cambio que habrá en la cadena. Desde el anuncio de Mamen Mendizábal de dejar Más vale tarde, son varios los periodistas que han anunciado su marcha o cambio de programa.

Liarla Pardo dejará de emitirse para dar paso a un nuevo espacio en las tardes de los domingos que estará dirigido por Nuria Roca.

Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera. Gracias a @EuropaPress, @el_pais, @la_informacion y @laSextaTV por haberme dejado contar, a los colegas en Bruselas y EE UU por su apoyo y a los que siguen esta bitácora por confiar. Looking forward to everything pic.twitter.com/0CfOVm6XkQ — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) June 15, 2021

Sandro Pozzi, corresponsal en Nueva York de Al Rojo Vivo, también ha anunciado su decisión de cambiar de trabajo. "Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera", declaró a través de sus redes sociales.