Cristina Pedroche cuenta su experiencia con el relleno en los pechos

La presentadora y colaboradora de Zapeando Cristina Pedroche ha desvelado en el programa que conduce Dani Mateo cómo ha sido su experiencia con el relleno en los pechos a raíz de un vídeo viral que ha aparecido en el programa.

Mateo y sus colaboradores analizaron las imágenes de una chica que, al dar volteretas en la calle, tuvo un percance y se le cayeron al suelo los rellenos del sujetador, con la consiguiente reacción de 'tierra trágame' que ha hecho que se viralizase su difusión en las redes sociales.

"Qué vergüenza le da, le hubiera dado menos vergüenza si se le caen los dientes", bromeó Mateo, tratando de quitar hierro al incidente con un "no pasa nada".

"Pues si se han caído pues los coges y los vuelves a poner", comentó, por su parte, Cristina Pedroche, que abundó un poco más en la materia.

"Es que dicen que eso se queda pegado al pecho, pero es mentira", añadió la colaboradora, que compartió su propia experiencia. "Yo alguna vez me los he puesto también y voy bailando y se me caen por debajo, entonces mejor no llevar", opinó.

La confesión de Pedroche provocó las risas de sus compañeros, que bromearon imaginando experiencias surrealistas. "Es que Cristina sale muy fuerte, luego vuelve a casa como Pulgarcito, siguiendo las cosas que se le han caído: los rellenos, las pestañas...", concluyó Dani Mateo.