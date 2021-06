Turismo.-Hoteleros prevén un "buen agosto" por la amplia agenda cultural nocturna y el lleno de las playas

Los hoteleros confían en que "conforme se vayan llenando las playas" -en algunas localidades costeras la oferta ya está completa- los turistas se animen a visitar Sevilla tres o cuatro días, "aprovechando que muchos establecimientos cuentan con piscina y existe una amplia agenda cultural y de ocio nocturno en la ciudad", afirman fuentes del sector hotelero a Europa Press.

La designación de Sevilla como sede de la Eurocopa de fútbol "ha animado" a muchos propietarios de hoteles a retomar su actividad "antes de lo que tenían pensado: en septiembre", por lo que en la actualidad, el 75 por ciento de la planta hotelera se encuentra abierta y se espera "que este despegue sea el definitivo", tras más de un año sin turistas y, por ende, sin ingresos.

"La tendencia es que el comportamiento de agosto sea mejor que en julio, donde las reservas se pueden desinflar. Aun así, hace unos años que el verano, pese a ser temporada baja, no es tan malo, como pudiera pensarse; dehecho, enero suele ser un mes peor que cualquiera de los meses estivales", añaden las mismas fuentes, que confían en que las reservas vuelvan con fuerza en septiembre, inicio de la temporada alta.

En cuanto a la procedencia de los turistas, se estima que el 80 por ciento de los viajeros sean españoles y el 20 por ciento sea internacional, de ellos, la inmensa mayoría llegará de Francia. No en vano, es el primer emisor de turistas extranjeros para Sevilla con una cuota de mercado del 16 por ciento en 2020 y con la previsión de que crezca hasta al 20,47 por ciento en 2021. En su año más alto, 2019, alcanzó los 241.000 viajeros y las 670.000 pernoctaciones. El gasto medio en Sevilla del turista francés es de 332 euros.

De 57 establecimientos de cuatro estrellas en la ciudad, solo 14 permanecen cerrados. Los Seises by Fontecruz, La Posada del Lucero, H10 Casa de la Plata, Cervantes, Rey Alfonso X, Sevilla Kubb, Las Casas del Arenal y Bécquer han abierto en el último mes. A partir de tres estrellas, el número de reaperturas "no es tan alto". Son los establecimientos independientes, de carácter familiar, los que aún no se han planteado abrir de nuevo sus negocios.